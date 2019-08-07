علم الدمار.. كيف أسهمت الحروب في تطور العلوم والتكنولوجيا؟

حفصة علمي

شهد تاريخ البشرية حروبا مأساوية وكارثية أودت بحياة كثيرين، وعلى الرغم من أهوال هذه الحروب، فإن العديد من الاختراعات أسهمت في تطوير المجالات العلمية والتكنولوجية إلى حد كبير، ويمكن اعتبار أن المعرفة العلمية المكتسبة في تلك الفترات كانت ذات فوائد واسعة، بدءا من التحسينات الصناعية واسعة النطاق إلى الاكتشافات الطبية وغيرها.

تطور الطب

تم تجنيد الأطباء والجراحين والممرضات بشكل كبير في الحرب العالمية الأولى وفي ظروف صعبة، وشكلت التشوهات والبتر بأعداد كبيرة والإنفلونزا الإسبانية والأمراض التناسلية تحديات كبيرة لهم.

وطور الطبيب البلجيكي أنطوان ديباج عملية التخدير خلال الحرب ووجوب إزالة اللحم المصاب أولا لكي يشفى الجرح، وتضمنت هذه التقنية قطع الأنسجة لتجنب العدوى قبل إغلاق الجرح.

كما تم استخدام عمليات نقل الدم لأول مرة عام 1913، وإنشاء أول بنك للدم عام 1917 على يد الطبيب الأميركي الكابتن أوزوالد روبرتسون.

واستخدم غاز الخردل لتقليل عدد خلايا الدم البيضاء وتسبب في ظهور بثور ونزيف داخلي وأضرار بالجهاز التنفسي والعينين.

في وقت لاحق، اتضح للعلماء أنه يمكن أن يساعد في قتل خلايا الدم البيضاء السرطانية سريعة النمو. وأدى هذا الغاز إلى اكتشاف موستلين، أو الكلورومينتين، وهو أول دواء للعلاج الكيميائي.

تم استخدام عمليات نقل الدم لأول مرة عام 1913 (مواقع التواصل الاجتماعي)

الرادار

وبينما كان العلماء في جميع أنحاء العالم يعملون على استخدام هوائيات الراديو للكشف عن الأجسام البعيدة في الجزء الأول من القرن العشرين، اخترع روبرت واتسون وات أول رادار عملي في عام 1935. واعتمدت وزارة الطيران البريطانية تصميمه واستخدمته خلال الأيام الأولى من الحرب العالمية الثانية.

دفع هذا الاكتشاف الولايات المتحدة إلى الاستثمار في البحث للحصول على طرق جديدة لإرباك الرادار، وكانت النتيجة تكنولوجيا الطائرات الشبح. والرادار كان سببا في اختراع فرن الميكروويف.

سباق الفضاء

وثمة مثال آخر على مدى تأثير الحرب على التطور التكنولوجي هو سباق الفضاء بين الولايات المتحدة وما كان يعرف آنذاك بالاتحاد السوفيتي.

ففي 4 أكتوبر 1957، نجح السوفييت في إطلاق أول قمر اصطناعي "سبوتنيك" في مدار الأرض.

وربما لم تستند الدوافع الكامنة وراء سباق الفضاء إلى توسيع المعرفة العلمية، إلا أن هذا لا يقلل بأي حال من الأحوال منجزات كلا البلدين في هذا المجال، إذ تم تكييفها في النهاية لخدمة الأغراض المدنية كذلك.

روبرت واتسون اخترع أول جهاز رادار عام 1935 واستخدمته وزارة الطيران البريطانية (مواقع التواصل الاجتماعي)

الإنترنت

بدأ الإنترنت مشروعا عسكريا يحمل اسم "أربانيت" من قبل وزارة الدفاع الأميركية، وكان الغرض منه تطوير التقنيات والبروتوكولات التي تسمح لأجهزة كمبيوتر متعددة بالاتصال المباشر معا.

مصابيح الشمس

بحلول شتاء عام 1918، كان نصف أطفال برلين يعانون من الكساح بسبب نقص فيتامين "د" أو الكالسيوم أو الفوسفات الذي يؤدي إلى إضعاف العظام.

ووضع طبيب في برلين يدعى كورت هولدشينسكي أربعة أطفال تحت مصابيح الكوارتز الزئبقية التي تنبعث منها الأشعة فوق البنفسجية، فأصبحت عظام الأطفال أقوى ونجح العلاج.