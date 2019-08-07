مقابل 23 يورو.. مدينة سويدية تمنح تراخيص للمتسولين

في خطوة غريبة، قررت مدينة إسكيلستونا السويدية منح تراخيص للمتسولين مقابل 23 يورو.

القرار الذي بدأ تنفيذه بداية الشهر الجاري سيشمل خمسين شخصا كحد أقصى، وأغلبهم نساء رومانيات يتم استغلالهن للتسول.

ونقل موقع "فرانس تي.في إنفو" الذي نشر الخبر، عن عمدة المدينة جيمي جانسون قوله إن التحدي يكمن في تحديد الأشخاص الذين يستحقون الاستفادة من هذه المبادرة.

وأضاف جانسون أن المتسولين في إسكيلستونا لا يمكنهم الاستفادة من المساعدة الاجتماعية التي توفرها سلطات المدينة، ومن ثم وجب البحث عن وسيلة لمساعدتهم.

يشار إلى أن القانون السويدي يمنع التسول ويفرض غرامات على ممارسته.