هل تطيل العزوبية أعمار النساء؟.. معمرة أميركية تقدم الدليل

كشفت معمرة أميركية من ولاية نيويورك -أثناء احتفالها بعيد ميلادها المئة وسبعة أعوام في مركز للمسنين- أن السر في طول عمرها يعود إلى عدم الزواج والبقاء عزباء طول عمرها.

وولدت لويز سيغنور في حي هارلم عام 1912، وعاشت في مدينة برونكس منذ أن انتقلت إليها عندما كانت في سن 14 حيث تواصل حياتها بمفردها وتحافظ على نشاطها وترتبط بعلاقات طيبة مع أفراد مجتمعها.

وأوردت صحيفة نيوزويك -نقلا عن وسائل إعلام أميركية- أن سيغنور لا تحتاج إلى عكاز للمشي وأنها تقوم بالتبضع بنفسها ولا تتناول سوى دواء ضغط الدم، وتفضل تناول الطعام الإيطالي.

وذكرت الصحيفة أن بحثا سابقا أكد أن العزاب يعيشون فترة أقل من المتزوجين وأن الرجال العزاب يموتون من ثماني إلى 17 سنة أصغر من المتزوجين، في حين تموت العازبات من سبع إلى 15 سنة أقل من المتزوجات. غير أن هذه المعطيات لم تنطبق على سيغنور.