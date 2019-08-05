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دعما للشعب السوري.. حجاج بريطانيون يصلون إلى السعودية على دراجاتهم

الدراجون البريطانيون بعد وصولهم إلى المدينة المنورة استعدادا لأداء مناسك الحج (مواقع التواصل الاجتماعي)
الدراجون البريطانيون بعد وصولهم إلى المدينة المنورة استعدادا لأداء مناسك الحج (مواقع التواصل الاجتماعي)
وصل ثمانية بريطانيين إلى السعودية السبت على متن دراجات هوائية بعد أن قطعوا رحلة استغرقت شهرين لأداء فريضة الحج، في إطار حملة لجمع مليون جنيه إسترليني للشعب السوري.

واستقبل أهالي المدينة المنورة الحجاج البريطانيين بأنشودة طلع البدر علينا الذين أجهشوا بالبكاء وسجدوا شكرا لله عقب وصولهم، قاطعين مسافة 6500 كيلو مترا.
وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الحجاج البريطانيين قدموا من بلدهم عبر درجات هوائية بعد أن مروا بـ17 دولة للوصول إلى المملكة، في رحلة استغرقت شهرين.

وقال قائد فريق الحجاج طاهر أختر في تصريحات إعلامية إن الرحلة روحانية ورغم صعوبتها تظل من أروع الرحلات، مشيرا إلى صعوبات عديدة مر بها فريقه خلال الرحلة، منها تقلبات الطقس والمطر والعواصف والرطوبة ونقص الأكسجين، إضافة إلى الطرق الصعبة والحيوانات والأفاعي.

ومن المقرر أن يكمل الحجاج البريطانيون رحلتهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، للشروع في أداء مناسك الحج.

وتأتي هذه الرحلة في إطار حملة يقوم بها المشاركون لدعم الشعب السوري وفقا لحساب الحملة على موقع تويتر.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت السعودية وصول أكثر من مليون ونصف مليون شخص، إلى البلاد لأداء مناسك الحج.

المصدر : وكالة الأناضول,الصحافة السعودية,مواقع إلكترونية
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