دعما للشعب السوري.. حجاج بريطانيون يصلون إلى السعودية على دراجاتهم

وصل ثمانية بريطانيين إلى السعودية السبت على متن دراجات هوائية بعد أن قطعوا رحلة استغرقت شهرين لأداء فريضة الحج، في إطار حملة لجمع مليون جنيه إسترليني للشعب السوري.

واستقبل أهالي المدينة المنورة الحجاج البريطانيين بأنشودة طلع البدر علينا الذين أجهشوا بالبكاء وسجدوا شكرا لله عقب وصولهم، قاطعين مسافة 6500 كيلو مترا.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الحجاج البريطانيين قدموا من بلدهم عبر درجات هوائية بعد أن مروا بـ17 دولة للوصول إلى المملكة، في رحلة استغرقت شهرين.

وقال قائد فريق الحجاج طاهر أختر في تصريحات إعلامية إن الرحلة روحانية ورغم صعوبتها تظل من أروع الرحلات، مشيرا إلى صعوبات عديدة مر بها فريقه خلال الرحلة، منها تقلبات الطقس والمطر والعواصف والرطوبة ونقص الأكسجين، إضافة إلى الطرق الصعبة والحيوانات والأفاعي.

ومن المقرر أن يكمل الحجاج البريطانيون رحلتهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، للشروع في أداء مناسك الحج.

استقبلو أهلي المدينة المنورة يوم السبت الموافق ٣ / ١٢ / ١٤٤٠ هـ حجاج بريطانيون قادمون من لندن على درجات هوائية للمدينة المنورة بحضور رئيس جمعية الثقافة والفنون أ/ مشعل التهامي و أ/ فائز الدبيسي بعد ان مرو بـ ١٧ دوله للوصول للمملكة لأداء مناسك الحج. pic.twitter.com/pDcwnKTmQ2 — عادل الشاماني (@adel_alshmamani) August 4, 2019

وتأتي هذه الرحلة في إطار حملة يقوم بها المشاركون لدعم الشعب السوري وفقا لحساب الحملة على موقع تويتر.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت السعودية وصول أكثر من مليون ونصف مليون شخص، إلى البلاد لأداء مناسك الحج.