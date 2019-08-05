دعما للشعب السوري.. حجاج بريطانيون يصلون إلى السعودية على دراجاتهم
واستقبل أهالي المدينة المنورة الحجاج البريطانيين بأنشودة طلع البدر علينا الذين أجهشوا بالبكاء وسجدوا شكرا لله عقب وصولهم، قاطعين مسافة 6500 كيلو مترا.
وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الحجاج البريطانيين قدموا من بلدهم عبر درجات هوائية بعد أن مروا بـ17 دولة للوصول إلى المملكة، في رحلة استغرقت شهرين.
وقال قائد فريق الحجاج طاهر أختر في تصريحات إعلامية إن الرحلة روحانية ورغم صعوبتها تظل من أروع الرحلات، مشيرا إلى صعوبات عديدة مر بها فريقه خلال الرحلة، منها تقلبات الطقس والمطر والعواصف والرطوبة ونقص الأكسجين، إضافة إلى الطرق الصعبة والحيوانات والأفاعي.
ومن المقرر أن يكمل الحجاج البريطانيون رحلتهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، للشروع في أداء مناسك الحج.
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وتأتي هذه الرحلة في إطار حملة يقوم بها المشاركون لدعم الشعب السوري وفقا لحساب الحملة على موقع تويتر.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت السعودية وصول أكثر من مليون ونصف مليون شخص، إلى البلاد لأداء مناسك الحج.