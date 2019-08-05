براعم الريادة في تونس.. أعمار صغيرة وأحلام كبيرة

يتوجه أكثر من ثلاثين طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 10 و15 عاما نحو جمعية براعم الريادة التي تقع بجهة المرسى بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية تونس، محملين بالأفكار والطموحات ويقضون ثلاث ساعات أسبوعيا من التفكير والتخطيط لتصميم وإنجاز مشاريعهم الخاصة وتحقيق أحلام قد تفوق قدراتهم وتتعدى أعمارهم.

وتسعى الجمعية إلى تحويل أفكار الأطفال إلى مشاريع حقيقية مرورا بالمراحل اللازمة مثل دراسة الجدوى والسوق والقيام بالأبحاث اللازمة ووضع التصاميم وعرض الأفكار على المستثمرين والبحث عن التمويل.

وتمكن الجمعية براعم الريادة من حضور مؤتمرات اقتصادية ولقاء رجال أعمال والمشاركة في المعارض مثل صالون ريادة، وتوفر لهم دورات مختلفة في ريادة الأعمال واللغات والتصميم والوسائط المتعددة وتنمية القدرات التواصلية.