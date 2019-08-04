حب حمادة وحنان يشوه تمثال سنوسرت الثالث

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر تشويها لتمثال تاريخي بالمتحف المصري، يعود إلى ما يقرب من أربعة آلاف عام.

وأظهرت الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي نقشا يتضمن اسمي حمادة وحنان، يتوسطهما قلب يخترقه سهم الحب، على ذراع تمثال الملك الفرعوني سنوسرت الثالث الموجود بالمتحف المصري وسط القاهرة.

وسنوسرت الثالث (1878-1839 قبل الميلاد)، من أشهر فراعنة الدولة الوسطى، وأطلق عليه الإغريق اسم سيزوستريس الثالث، وهو أول من ربط بين البحرين الأحمر والمتوسط عن طريق النيل، وذلك عبر القناة المائية الشهيرة "قناة سيزوستريس".

Hanan (A random visitor of the Egyptian National Museum) decided to engrave her name on a 3000 year old statue of king Senusret just for the fun of it. pic.twitter.com/vH2l58mG6u — Firas El Echi (@FirasElEchi10) July 30, 2019

وأعرب رواد مواقع التواصل عن غضبهم من الإهمال الذي تتعرض له الآثار المصرية، كما أبدى آخرون غضبهم من تعامل بعض المصريين مع الآثار باستهانة.

وكعادتهم في السخرية، شهدت العديد من التغريدات نكاتا وسخرية كبيرة من حمادة وحنان وحالة الحب بينهما.