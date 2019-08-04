بالفيديو.. الرجل الطائر الفرنسي ينجح في عبور بحر المانش
نجح المخترع الفرنسي فرانكي زاباتا (40 عاما) اليوم الأحد في عبور بحر المانش الذي يفصل بين فرنسا وإنجلترا، مستخدما لوحا طائرا نفاثا من تصميمه، وذلك بعد فشل محاولته الأولى قبل تسعة أيام عندما لم يتمكن من الهبوط على منصة لإعادة التزود بالوقود وسقط في البحر.
ونجحت محاولته الثانية اليوم الأحد في عبور المانش، وتوقف في استراحة صغيرة على ظهر قارب لتزويد لوحه الطائر بالوقود، قبل أن يهبط في خليج سان مارغريت بالقرب من دوفر بعد أكثر من عشرين دقيقة بقليل من إقلاعه من سانجات على الساحل الفرنسي على متن اختراعه المزود بالمحرك والذي يطلق عليه اسم "فلاي بورد إير".
وعرض التلفزيون الفرنسي لقطات لفرانكي زاباتا الذي يطلق على نفسه اسم "الرجل الطائر"، وهو يلوح لجمهور كان يتابع محاولة عبوره قبل أن يهبط بصورة سالمة في خليج سانت مارغريت القريب من دوفر على الساحل الجنوبي لبريطانيا.
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فرانكي زاباتا: حققت حلمي ولا أحد من فريق العمل سينسى هذا اليوم (رويترز)
وقال فرانكي زاباتا في مؤتمر صحفي والدموع تتساقط من عينيه "لقد حققت أحلامي.. إنه أمر مؤثر للغاية، أشكر كامل الفريق ولا أحد منهم سينسى هذه اللحظة التي ستظل محفورة في قلوبنا إلى الأبد".
وكان زاباتا قد لفت الأنظار في جميع أنحاء العالم في يوليو/تموز الماضي، عندما حلق فوق ساحة الكونكورد وسط العاصمة الفرنسية باريس خلال عرض يوم الباستيل الذي شاهده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
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