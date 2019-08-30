بينها شواطئ ومطاعم ومدن.. مواقع يمنع فيها الهاتف الجوال

غرين بنك

يعد استخدام الهاتف المحمول في مدينة غرين بنك الصغيرة بالولايات المتحدة غير قانوني، بسبب تأثير الهواتف على مرصد يستمع فيه الباحثون إلى المجرات المتفجرة على حافة الكون.

وعادة ما يكون الضجيج المنبعث من هذه المجرات ضعيفا للغاية بينما يبعث الهاتف المحمول -حتى إن لم يكن قيد الاستخدام- بحوالي ثلاثة واط من الصوت، ويمتص الضوضاء التي يحاول العلماء التقاطها مما يؤثر على نتائج الأبحاث.

استعمال الهواتف الجوالة يمتص الضوضاء التي يحاول العلماء التقاطها في غرين بنك بأميركا (غيتي)

كوريا الشمالية

لايمكن لسكان كوريا الشمالية أو زوارها استعمال الهاتف الجوال إلا إذا كان من ضمن الأنواع المعتمدة هناك، وبعد الحصول على وحدة تعريف مشتركة لاستخدامها في التواصل مع الآخرين.

الحفلات

سئم عدد كبير من الفنانين من مشاهدة كاميرات الهواتف التي تسجل أداءهم، مما دفعهم إلى المبادرة تدريجيا بمنعها، وقدمت الفنانة الأميركية أليشيا كيز لكل الحضور خلال إحدى حفلاتها حقائب يمكن إغلاقها بإحكام، لوضع الهواتف داخلها قبل دخول الحفلة.

الفنانة الأميركية أليشيا كيز منعت الحاضرين لحفلاتها من استعمال الهاتف الجوال (غيتي)

شواطئ الكاريبي

منعت منتجعات جزر النخبة التي تضمّ العديد من المنتجعات الكاريبية، استخدام الهواتف المحمولة على شواطئها لتعزيز الاسترخاء التام والاستمتاع برمال الشواطئ البيضاء.

ولا يُسمح للأشخاص باستخدام الهواتف والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة داخل هذه المنتجعات التي تبلغ مساحتها حوالي 800 متر على امتداد الشواطئ الرئيسية، للاستمتاع بمشاهدة أمواج البحر بدلا من الانشغال بالهاتف المحمول.

مطعم فرنسي

منع مطعم "الحديقة الصغيرة" الواقع في منطقة سان غيليم لو ديزاير استخدام الهاتف الجوال داخل أروقتها، ويوجه النادل بطاقة صفراء لمن يستخدم الهاتف الجوال حتى ينكشف أمره أمام بقية الموجودين في المطعم.

ويحصل الشخص في حال استخدام الهاتف مجددا على بطاقة حمراء، ثم يرافقه النادل خارج المطعم حتى دون أن ينتهي من تناول طعامه.

يمنع استعمال الهواتف الجوالة في جزر الكاريبي حفاظا على راحة المصطافين (غيتي)

حديقة يالا الوطنية

شرعت حديقة يالا الوطنية في سيريلانكا في منع استخدام الهواتف الجوالة، بعد أن استخدم المرشدون هواتفهم لإعلام بعضهم بعضا بوجود حيوانات مثيرة للاهتمام.

وبعد تفشي هذا الخبر، قاد المرشدون سياراتهم بسرعة فائقة حتى يتمكنوا من رؤيتها، مما أدى إلى إصابتها بالهلع فضلا عن تسبب أصوات وترددات الهواتف المحمولة في إزعاج بقية الحيوانات.

يتسبب استعمال الهواتف في حديقة يالا السيريلانكية في إزعاج الحيوانات (الجزيرة)

خلال الاجتماعات

بيّنت الكاتبة أن استخدام الهاتف المحمول خلال الاجتماع لا يعبّر على مهنية الشخص، خاصة أن صوت الهاتف يمكن أن يشتّت انتباه بقية الزملاء خلال الاجتماع، لذلك فإن من الأفضل أن نترك الهاتف في وضع الصامت ونحتفظ به في الجيب أو الحقيبة لزيادة الإنتاجية.

أثناء رحلات الطائرات

من المعروف حظر استخدام الهاتف أثناء تحليق الطائرات، ويعتبر السفر بالطيران من التجارب الممتعة ومناسبة رائعة للاستفادة القصوى من مشاهدة العالم من نافذة الطائرة.