شاهد.. الهوس بنجوم الكرة يجتاح رؤوس فتية عراقيين

يبدو أن الهوس بنجوم الكرة العالميين اجتاح عقول فتية في شمالي العراق لدرجة أنهم باتوا يقبلون على أحد الحلاقين لرسم قصات شعر مميزة تزيّن رؤوسهم بوجوه هؤلاء النجوم.

وبدأ الحلاق مروان هادي (28 عاما) قص هذه الرسومات منذ نحو أربعة أشهر، وقال إن الفتية من أنحاء محافظة حلبجة بإقليم كردستان العراق يحتشدون منذ ذلك الحين في محله الصغير، ليتولى رسم وجوه أشهر لاعبي كرة القدم مثل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وغيره ممن يحب الصغار رسمهم على رؤوسهم.