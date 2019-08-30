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شاهد.. الهوس بنجوم الكرة يجتاح رؤوس فتية عراقيين

الحلاق مروان هادي يزين رؤوس زبائنه من الشباب بوجوه أشهر اللاعبين في العالم مقابل 50 دولارا (رويترز)
الحلاق مروان هادي يزين رؤوس زبائنه من الشباب بوجوه أشهر اللاعبين في العالم مقابل 50 دولارا (رويترز)

يبدو أن الهوس بنجوم الكرة العالميين اجتاح عقول فتية في شمالي العراق لدرجة أنهم باتوا يقبلون على أحد الحلاقين لرسم قصات شعر مميزة تزيّن رؤوسهم بوجوه هؤلاء النجوم.

وبدأ الحلاق مروان هادي (28 عاما) قص هذه الرسومات منذ نحو أربعة أشهر، وقال إن الفتية من أنحاء محافظة حلبجة بإقليم كردستان العراق يحتشدون منذ ذلك الحين في محله الصغير، ليتولى رسم وجوه أشهر لاعبي كرة القدم مثل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وغيره ممن يحب الصغار رسمهم على رؤوسهم.
الإقبال على هذه الموضة الجديدة بدأ قبل حوالي أربعة أشهر (رويترز)

وقص الشعر من أجل رسم وجه لاعب على رأس زبون يستغرق ما يصل ساعتين مقابل 50 دولارا (59670 دينارا عراقيا).

ويأمل هادي، مثل معظم زبائنه، أن يتمكن في يوم من الأيام من حضور مباراة بين فريقي كرة قدم من إسبانيا، وأن يتمكن من تقديم موهبته للجمهور الأوروبي.      

المصدر : رويترز
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