6 مليارات دولار.. تطبيق يحول معلما هنديا إلى ملياردير
كشف تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الأميركية أن المعلم الهندي السابق بايجو رافيندران (37 عاما) انضم مؤخرا إلى قائمة المليارديرات في الهند بعد أن نجح في تطوير تطبيق تعليمي أصبحت قيمته السوقية تقدر بنحو ستة مليارات دولار خلال سبع سنوات.
وأشارت الوكالة إلى أن رافيندران التحق بنادي المليارديرات بعد أن جمعت شركة "فكر وتعلم" أو "ثينك آند ليرن" تمويلات بقيمة 150 مليون دولار في وقت سابق من الشهر الجاري، ووفرت هذه الصفقة نحو 5.7 مليارات دولار للشركة التي يمتلك فيها المؤسس أكثر من 21%.
وتزامن إبرام الصفقة مع إعلان أن تطبيق الشركة "بايجو" -سمي على اسم المعلم الهندي- سوف يتعاون مع شركة والت ديزني وينقل خدمته إلى الشواطئ الأميركية بحلول أوائل 2020.
|بايجو يسعى للعمل لصالح التعليم الهندي بعد أن طور التطبيق التعليمي الذي قاده نحو الثروة (مواقع التواصل)
أهداف
يقول بايجو رافيندران إنه يسعى للعمل لصالح التعليم الهندي وأنه الآن في طريقه لاتخاذ أكبر خطواته على الصعيدين الجغرافي والإبداعي لتحقيق هذا الهدف.
وتعتمد شركة والت ديزني في إطار هذا التطبيق الجديد على شخصياتها مثل "سيمبا" في فيلم "الأسد الملك" أو "آنا" بطلة فيلم "فروزين" التي تضطلع بمهام لتدريس الرياضيات واللغة الإنجليزية للطلاب من الصف الأول إلى الثالث، حيث تظهر الشخصيات نفسها في مقاطع فيديو متحركة وألعاب وقصص واختبارات تفاعلية.
وتضيف بلومبيرغ أن عددا كبيرا من رواد الأعمال المستقلين بدؤوا ينضمون إلى صفوف الأثرياء في الهند مما يساعد سكان البلاد الأثرياء على النمو بأسرع وتيرة في العالم، وأن رافيندران يحتل مكانه بينهم بفضل جهوده في تطبيقات التعليم على الإنترنت.
ويشير التقرير إلى أن التعلم عبر الإنترنت يزدهر في أنحاء الهند بعد انتشار الإنترنت والهواتف الذكية وخطوط الاتصال المنخفضة السعر، ومن المتوقع أن يتضاعف سوق التعلم عبر الإنترنت في الهند إلى 5.7 مليارات دولار بحلول عام 2020 وفقا لمؤسسة الهند للعلامات التجارية المدعومة من الحكومة.