6 مليارات دولار.. تطبيق يحول معلما هنديا إلى ملياردير

كشف تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الأميركية أن المعلم الهندي السابق بايجو رافيندران (37 عاما) انضم مؤخرا إلى قائمة المليارديرات في الهند بعد أن نجح في تطوير تطبيق تعليمي أصبحت قيمته السوقية تقدر بنحو ستة مليارات دولار خلال سبع سنوات.

وأشارت الوكالة إلى أن رافيندران التحق بنادي المليارديرات بعد أن جمعت شركة "فكر وتعلم" أو "ثينك آند ليرن" تمويلات بقيمة 150 مليون دولار في وقت سابق من الشهر الجاري، ووفرت هذه الصفقة نحو 5.7 مليارات دولار للشركة التي يمتلك فيها المؤسس أكثر من 21%.

وتزامن إبرام الصفقة مع إعلان أن تطبيق الشركة "بايجو" -سمي على اسم المعلم الهندي- سوف يتعاون مع شركة والت ديزني وينقل خدمته إلى الشواطئ الأميركية بحلول أوائل 2020.