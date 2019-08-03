طرق الكشف عن الكذب.. تصدق مرة و"تكذب" في أخرى

هل الكشف عن الكذب بطريقة علمية ممكن؟ ولماذا تستثمر الشركات أموالا طائلة من أجل كشف الحقيقة؟ ولماذا أصبحت القدرة على تمييز الحقيقة من الكذب مسألة سياسية واقتصادية تنفق عليها الحكومات أموالا طائلة؟

أشار الباحث إتيان ماير فاشنار في مقال نشرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية إلى تفشي الكذب في المجتمعات الحديثة وصعوبة كشفه، رغم كثرة الأجهزة والطرق المستخدمة للكشف عنه.

ويقول إن أجهزة كشف الكذب ما زالت تستخدم في بعض البلدان بحجة أن جودة عملها ترجع إلى كفاءة مستخدمها، وذلك رغم عدم فاعليتها.

الكذب في المجتمعات

وأورد الكاتب ما قالته طبيبة علم النفس ومؤلفة كتاب "نفسية الكذاب" كلودين بيلاند من أن الإنسان اليوم يعيش في مجتمع يظن الكثير من أفراده أن الجميع يحاول التلاعب بهم طوال الوقت عن طريق استخدام الشبكات الاجتماعية، وذلك لتأكيد حضور الكذب في المجتمع العصري.

وقال الكاتب إن الإنسان أصبح يميل أكثر فأكثر إلى الكذب، وأن الفرد يكذب أكثر من مرتين في اليوم، غير أن الجميع عاجز عن اكتشاف كذبه. غير أن المفاوض المحترف مروان مير يؤكد أن الشخص العادي لا يتعرف على الكذب إلا بنسبة 50% من الحالات.

وأظهرت دراسة أميركية نشرت عام 2017 في مجلة القانون والسلوك الإنساني أن الآباء لا يمكنهم الاطلاع على كذب أطفالهم إلا بنسبة 54% فقط من الحالات، وأن الطفل يبدأ الكذب في سن الثالثة من عمره.