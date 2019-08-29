قطار الحديد الموريتاني.. على خطى قوافل الجمال في الصحراء

ألقت صحيفة لوفيغارو الفرنسية -في تقرير ميداني طويل من موريتانيا- الضوء على نشاط بشري مجهول ينتظم على جنبات سكة حديدية تمتد من قلب الصحراء الكبرى إلى المحيط الأطلسي عبر أكثر المناظر الطبيعية عدائية على هذا الكوكب.

ووصف أدريان غومبو للصحيفة رحلة قطارات الحديد العملاقة التي تعبر سبعمئة كيلومتر من الصحراء الموريتانية على قضبان مهددة باستمرار بزحف الرمال ناقلة خامات معدن الحديد إلى ميناء التصدير في نواذيبو.

ويقول الكاتب إن مدينة الزويرات القائمة على استخراج المعدن تهتز بانتظام على وقع انفجارات الديناميت في جبل الحديد الذي يطل عليها دون أن يطرف لأحد حفن لتعوّد السكان على هذه الهزات منذ أكثر من نصف قرن، تغذت خلاله موريتانيا على خامات سفوح "كيدية الجل" (جبل الجلد) التي قيل إن الطيار الفرنسي أنطوان دوسانت إكزوبيري شعر بمغناطيسها يشد طائرته إلى الأرض.

سكان الزويرات يركبون فوق عربات قطار نقل خامات الحديد لنقل أغراضهم بطريقة غير قانونية (رويترز)

وتنطلق من المدينة كل يوم حوالي خمسين ألف طن من المعدن على أطول وأبطأ وأثقل قطار على هذا الكوكب، مما يوفر لسكان الصحراء وسيلة للإمداد والتنقل بصورة غير شرعية من الناحية القانونية.

ورغم أن الحديد اكتشف منذ عام 1068 من قبل رجل عربي يدعى البكري، فإن هذه الصحراء لم يعبرها سوى قوافل الملح حتى تأسست الشركة الفرنسية "مناجم حديد موريتانيا" (ميفيرما) عام 1952 عند سفح كدية الجل حيث أنشأت من العدم مدينة الزويرات التي ستكون نقطة تلاقي المستعمرين والعمال القادمين من كل أنحاء الصحراء.

ولم تكن الصعوبة بالنسبة للشركة الجديدة في استخراج خامات الحديد بقدر ما كانت نقلها إلى ميناء على المحيط الأطلسي للتصدير الذي لم يتم حتى عام 1963، حين غادر أول قطار مدينة الزويرات إلى نواذيبو يوم 12 أبريل/نيسان في رحلته التي ما زالت تتكرر إلى اليوم رغم تأميم الشركة الفرنسية واستبدالها بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) عام 1974.

ومع أن نقل الحديد قد تعثر عام 1977 بسبب هجمات جبهة البوليساريو (جبهة تحرير الصحراء الغربية) على المدينة، فإن العمل لا يزال مستمرا رغم أن المدينة فقدت الكثير من بريقها، كما يقول "لمرابط" المدرس المتقاعد ورئيس المتحف هناك.



مسافرون غير شرعيين

يراقب المسافرون الآلات التي تعمل على تكسير المعادن، ونقلها عبر شاحنات ثقيلة إلى العربات من فوق المنازل خوفا من فوات القطار الذي يغادر دون موعد محدد عندما تمتلئ عرباته.

القطار مصدر الحياة بالمناطق الصحراوية التي يشق طريقها (رويترز)

وقد ينتظر المسافر ساعة أو ساعتين أو ربما ليلة كاملة لأن القطار يغادر في وقت مبكر بعد الظهر، ويحدثنا الكاتب عن أسرة دحان الذي يساعد زوجته في تسلق القطار ويتناول ابنه من موظف في الشركة كما لو أنه سلة.

ويقول الكاتب إن دحان -الذي يسافر إلى بولنوار المحطة الأخيرة قبل نواذيبو- يجلس أخيرا فوق فراش من صخور المنجم السوداء في رحلة تستمر ما يقرب من 12 ساعة، وذلك رغم أن السفر فوق الخام محظور ويتم التغاضي عنه.