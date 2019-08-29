ابتكار جديد يفضح المتحرشين في مترو الأنفاق باليابان

تشير إحصاءات يابانية إلى أن التحرش والاعتداء الجنسي مشكلتان مستمرتان في وسائل النقل العامة وخاصة بمترو الأنفاق، حيث تقول أكثر من 70% من الفتيات إنهن تعرضن للتحسس الجنسي، رغم وجود العديد من اللافتات المنتشرة في المحطات الدالة على أن هذا الفعل -المسمى باليابانية "تشيكان" (أي متحرش المترو)- جريمة. وهناك لافتات مكتوب عليها "احذر التشيكان"، وعقوبتها غرامة تصل إلى 500 ألف ين (نحو 4500 دولار) وستة أشهر في السجن.

وأشارت مجلة نيوزويك إلى أن بعض خطوط القطارات خصصت عربات للنساء فقط، لكن مجموعات من الرجال كانوا يركبوها احتجاجا على ذلك بزعم أنه تمييز بين الجنسين. ويقول النقاد إن قلة من النساء يوجهن تهما بعضها بسبب رد الفعل الاجتماعي، وأخريات لا يفعلن ذلك لأنهن لا يردن التأخر عن العمل.

وانطلاقا من هذه الظاهرة دشنت شركة شاتشيهاتا يوم الثلاثاء أداة عبارة عن ختم يعمل بالأشعة فوق البنفسجية مدمج في أسطوانة صفراء لا يزيد طولها عن أنبوب أحمر الشفاه. ويمكن ختم حبر عديم اللون على يد المتحرش ثم ينكشف لاحقا تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية. ويتكلف الأنبوب 2500 ين (23.5 دولارا)، وقد بيعت المجموعة الأولى منه المكونة من 500 وحدة خلال ساعة واحدة.

ومع أن الحبر يمكن إزالته بغسله بالماء، إلا أن المنتج يقصد به أن يكون رادعا حيث إنه يمكن ربطه في حقيبة بشريط مرئي ليكون تحذيرا لكل متحرش بأن حامله يستطيع كشفه.

يشار إلى أن هناك منتجات أخرى متوفرة لعلاج مشكلة التحرش، بما في ذلك "ديغي بوليس" وهو تطبيق يصيح "قف!" ويطلق تحذيرا للركاب الآخرين بأن هناك متحرشا في القطار. يذكر أن التطبيق تم تحميله أكثر 237 ألف مرة منذ تدشينه في مايو/أيار الماضي.