لأول مرة.. كوكب ونجم يحملان أسماء فلسطينية

أسيل جندي-فلسطين

بدأ الفلسطينيون منذ الأحد الماضي في اقتراح اسمين سيقع إطلاقهما على كوكب ونجم خارج المجموعة الشمسية، يبعدان عن الكرة الأرضية 1200 سنة ضوئية، واكتشفهما الاتحاد الفلكي الدولي عام 2010 ومنح المجال لدولة فلسطين لاختيار اسميهما للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وتقود الجمعية الفلكية الفلسطينية الحملة الوطنية لتسمية الكوكب والنجم باسمين فلسطينيين، التي تتواصل إلى يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل من خلال زيارة صفحة الجمعية على فيسبوك.

ويجري بعد الانتهاء من إطلاق التسميات التصويت لاختيار اثنين من الأسماء المقترحة، قبل أن تجتمع الجمعية الفلكية الفلسطينية مع الاتحاد الفلكي الدولي نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل وتسلمه الاسمين النهائيين.