لأول مرة.. كوكب ونجم يحملان أسماء فلسطينية
أسيل جندي-فلسطين
وتقود الجمعية الفلكية الفلسطينية الحملة الوطنية لتسمية الكوكب والنجم باسمين فلسطينيين، التي تتواصل إلى يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل من خلال زيارة صفحة الجمعية على فيسبوك.
ويجري بعد الانتهاء من إطلاق التسميات التصويت لاختيار اثنين من الأسماء المقترحة، قبل أن تجتمع الجمعية الفلكية الفلسطينية مع الاتحاد الفلكي الدولي نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل وتسلمه الاسمين النهائيين.
|مؤسس الجمعية الفلكية الفلسطينية داوود الطروة (الجزيرة)
تثمين
من جهته، ثمّن رئيس الحملة الوطنية مؤسس الجمعية الفلكية الفلسطينية داوود الطروة منح الاتحاد الفلكي الدولي لفلسطين اختيار الاسمين على الكوكب والنجم، وقال إن الاتحاد عادة ما يطلق بنفسه الأسماء على الكواكب والنجوم المكتشفة حديثا، قبل أن يسمح مؤخرا للدول بالمشاركة في تسميتها ويختار فلسطين العام الحالي لإطلاق تسمية على الكوكب المسمى مؤقتا "HAT-23B" والنجم المسمى مؤقتا "HAT-P-23".
ويضيف الطروة "يجب أن تمثل أسماء الكواكب والنجوم حضارتنا وثقافتنا وتاريخنا وأملنا وحبنا لفلسطين.. هناك لا يوجد حاجز يُرجعنا ولا احتلال ينغص حياتنا، ونشعر بالحرية التامة، ففلسطين محتلة على الأرض، لكنها متحررة في السماء بكوكبها ونجمها الجديدين".
وحول المكاسب التي يمكن تحقيقها بعد وقوع الاختيار على فلسطين في إطلاق التسميات، قال الطروة إن هذه التجربة ستؤهل فلسطين إلى الحصول على عضوية كاملة في الاتحاد الفلكي الدولي وفي بقية المنظمات المختصة في عالم الفلك، بعد تمتعها حاليا بصفة عضو مراقب فقط.
يشار إلى أن الجمعية الفلكية الفلسطينية تأسست عام 2013 على يد عدد من هواة علم الفلك الذين ازداد عددهم تدريجيا وبلغ 300 شاب وشابة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والداخل المحتل عقب انضمام متخصصين وهواة إليهم.
ويتولى المتطوعون نشر الثقافة الفلكية في المجتمع الفلسطيني عبر الندوات والمحاضرات الفلكية وتنفيذ أنشطة مختلفة بالتنسيق مع الجمعية الفلكية الفلسطينية.
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