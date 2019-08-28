تلبية لرغبة العروس.. عقد قران داخل مغارة خفافيش بتركيا

عقد زوجان تركيان قرانهما في مغارة دوبنيسا الواقعة بولاية قرقلر إيلي شمال غربي تركيا التي تسكن فيها آلاف الخفافيش، وذلك تلبية لرغبة الزوجة التي تمنت منذ صغرها إتمام مراسم زواجها في هذا المكان.

وأرسل الزوجان أصلي إلغين (30 عاما) وعلى كالي ألب (36 عاما) طلبا -قبل فترة من عقد إبرام الزواج- إلى رجب غون رئيس بلدية قضاء ديمير كوي الحضور إلى المغارة لإتمام مراسم العقد.