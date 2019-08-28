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تلبية لرغبة العروس.. عقد قران داخل مغارة خفافيش بتركيا

العروسان مع رئيس البلدية بصدد إبرام عقد الزواج (الأناضول)
العروسان مع رئيس البلدية بصدد إبرام عقد الزواج (الأناضول)

عقد زوجان تركيان قرانهما في مغارة دوبنيسا الواقعة بولاية قرقلر إيلي شمال غربي تركيا التي تسكن فيها آلاف الخفافيش، وذلك تلبية لرغبة الزوجة التي تمنت منذ صغرها إتمام مراسم زواجها في هذا المكان.

وأرسل الزوجان أصلي إلغين (30 عاما) وعلى كالي ألب (36 عاما) طلبا -قبل فترة من عقد إبرام الزواج- إلى رجب غون رئيس بلدية قضاء ديمير كوي الحضور إلى المغارة لإتمام مراسم العقد.
 تحققت الأمنية (الأناضول)

وأعربت إلغين عن سعادتها الكبيرة بعقد قرانها في المغارة واللحظات الجميلة التي عاشتها، وقالت إنها أبلغت والدها قبل 23 عاما عن رغبتها في عقد قرانها بهذا المكان وإن الرغبة تحققت بموافقة زوجها.

وأعلن الزوج عن أنه فوجئ بطلب زوجته وقال إنه وافق على تحقيقه دون تردد، وأضاف أن عقد القران في مغارة يعد أمرا فريدا وأنه قضى خلاله لحظات لا تنسى.

وتحتضن المغارة أحجار رخام تعود للعصر الجيولوجي الثاني (الميسوزي) وتتألف من طابقين وثلاثة أقسام ويسكنها 16 نوعا من الخفافيش.

 

المصدر : وكالة الأناضول
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