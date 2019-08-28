بالفيديو.. عراقي يجمع 1200 أسطوانة لروائع الكلاسيكيات الغنائية

راكان العلاف مدرس في معهد الفنون الجميلة في محافظة نينوى شمالي العراق، يهوى منذ صغره جمع الأشرطة والأسطوانات والسمفونيات القديمة وأجهزة التسجيل الصوتية، افتتح معرضا خاصا في منزله لعرض هذه المقتنيات النادرة.



استطاع جمع ١٢٠٠ سمفونية قديمة للتراث العراقي والعربي وحتى العالمي، ستون عاما يجمع هذه القطع، لكن سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل دفع أحد أبنائه لحرق عدد منها خشية على حياة والده. لكن العلاف رفض حرق بقية هذه القطع واحتفظ بها لدى أصدقاء وأقارب له، قبل أن يستعيدها بعد تحرير المدينة من قبضة التنظيم الذي يحرم الموسيقى والغناء.