البث الحي
ابحث

لا أحد يعلم كم بقيت بجانب جثة أمها.. النجدة تنقذ رضيعة في فرنسا

الأم المتوفية كانت تعاني من مشاكل صحية خطيرة (غيتي)
الأم المتوفية كانت تعاني من مشاكل صحية خطيرة (غيتي)

عثرت شرطة النجدة في منطقة سينت بولاية شارانت ماريتيم الفرنسية الجمعة الماضي على رضيعة عمرها عام واحد على قيد الحياة بجانب جثة والدتها بعد أن استمع عدد من المارة لبكائها خلال مرورهم في الشارع المحاذي لمنزل والدتها.

وقال موقع "20 مينوت" الذي أورد الخبر، إنه لا أحد يعرف كم قضت الرضيعة بجانب أمها الميتة، وإن رجال شرطة النجدة نقلوها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ومعاينة حالتها الصحية.

وأضاف الموقع أنه تم حجز أب الرضيعة بصفة احتياطية للتحقيق معه وتحديد علاقته بالحادث بوصفه المسؤول عن العائلة التي تضم زوجته المتوفية ورضيعته، بينما نقلت جثة الزوجة للتشريح وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

وتعاني الأم المتوفية البالغة من العمر 32 عاما من مشاكل صحية خطيرة، غير أن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاتها لا تزال غير معروفة ومرتبطة بنتيجة تشريح جثتها.

المصدر : 20 مينوت
كلمات مفتاحية:
متعلقات
أميركي يقتل ابنته الرضيعة لأن بكاءها أزعجه
جمجمة رضيعة تفسر كيف وصل البشر للأميركيتين
بالفيديو.. رضيعة مرّ فوقها قطار ولم تصب بأذى
كلاب ضالة تنقذ حياة رضيعة رُميت في مجاري مياه
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
شاهد.. عراقي يحول بيته إلى موطن للأفاعي
يمارسونها حتى أثناء السباحة.. جمع النفايات يتحول إلى هواية في فرنسا
النظر للجانب المشرق للحياة يطيل العمر
إشاعات تبقيه حيًّا.. صورة شبيه ستيف جوبز بمصر تشعل مواقع التواصل