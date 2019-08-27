يمارسونها حتى أثناء السباحة.. جمع النفايات يتحول إلى هواية في فرنسا

تنتشر في فرنسا جمعيات مدنية تشجع على جمع النفايات أثناء ممارسة الأفراد لأنشطتهم الترفيهية من سباحة أو ركض أو صيد للأسماك، مما أسهم في نظافة المحيط وساعد في الاهتمام بالبيئة.

وعرضت صحيفة لوفيغارو الفرنسية نماذج عديدة حول نشاط جمع النفايات خلال الأنشطة التي يقوم بها عديد الأشخاص أثناء أنشطتهم الترفيهية أو الأوقات التي يقضونها في البحر أو البر، وقالت إن النشاط مثّل مناسبة لربط علاقات اجتماعية قوية بين القائمين به وصلت حد الزواج.