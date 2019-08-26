العلماء قالوا إنها انقرضت.. حيوانات نادرة تظهر بين الفينة والأخرى

تحافظ بعض الحيوانات على وجودها فوق الكرة الأرضية رغم قلة عددها وصغر حجمها وتصنيف العلماء لها باعتبارها كائنات منقرضة منذ فترة طويلة، بسبب تضرر البيئات التي تعيش فيها نتيجة النشاط البشري الضار بالطبيعة وإزالته العديد من الغابات وتلويث المحيطات بالنفايات السامة.

وتستعرض الكاتبة إيكاترينا كوميساروفا في تقرير نشره موقع "آف بي.ري" الروسي أنواع الحيوانات التي تعتبر منقرضة.

سمك السيلكانث

أشارت كتب عديدة في البيولوجيا الكلاسيكية أوائل القرن العشرين إلى انقراض هذا النوع من الأسماك، غير أن العلماء عثروا عليه مجددا سنة 1938 قبالة ساحل جنوب أفريقيا.

وتمتاز مورفولوجيا السيلكانث بالجمجمة المفصلية وبقلب على هيئة أنبوب وبدماغ فارغ من أي محتوى.

ورغم أن هذه المخلوقات تعيش على كوكب الأرض منذ أكثر من أربعمئة مليون سنة، فإنها مهددة بالانقراض ولا يتجاوز عددها في الوقت الراهن عشرة آلاف سمكة، وهو آخذ في التناقص بسبب الصيد غير المنظم وتلوث مياه المحيطات.