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إشاعات تبقيه حيًّا.. صورة شبيه ستيف جوبز بمصر تشعل مواقع التواصل

شبيه ستيف جوبز ظهر حافي القدمين كما كان يفعل جوبز الحقيقي (مواقع التواصل)
شبيه ستيف جوبز ظهر حافي القدمين كما كان يفعل جوبز الحقيقي (مواقع التواصل)

أشعلت صورة رجل يشبه الأب الروحي لشركة آبل الأميركية ستيف جوبز في مصر مواقع التواصل الاجتماعي، ودفعت مستخدميها للاعتقاد أن جوبز ما زال على قيد الحياة، رغم أنه توفي عام 2011 عن عمر ناهز 56 سنة بعد صراع طويل مع السرطان.

وظهرت صورة الرجل -الذي يشبه بشكل لافت ستيف جوبز- يتناول القهوة في القاهرة وهو حافي القدمين، مما أثار إشاعات بأن جوبز ما زال على قيد الحياة في الواقع، وأنه يختبئ في مصر.
 
وزاد ظهور شبيه جوبز في المقهى حافي القدمين وتيرة الإشاعات ببقاء جوبز الحقيقي على قيد الحياة في موقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عرف عنه أنه كان يمشي حافي القدمين أثناء العصف الذهني الذي يقوده إلى الابتكارات والإنجازات التكنولوجية.

وكانت الصورة نشرت السبت على فيسبوك، غير أنه لا أحد يعرف متى تم التقاطها.

ستيف جوبز توفي عام 2011 بعد صراع كبير مع المرض (غيتي)

تعليقات
وتوالت تعليقات مستخدمي مواقع التواصل حول الشبه بين صاحب الصورة وجوبز الحقيقي، وقالوا إنه كان على صاحب الصورة أن يرتدي ساعة من آبل لو كان جونز الحقيقي. في حين علق آخر "هذا الرجل يشبه إلى حد كبير ستيف جوبز حتى في الطريقة التي يجلس بها".

وأضاف مغرد ثالث "ليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها إشاعات حول بقاء جوبز على قيد الحياة؛ فقد سبق أن ظهرت صورة قبل خمس سنوات أثارت مزاعم بأن جوبز يختبئ في ريو دي جانيرو بالبرازيل، لكن مرة أخرى لم يكن هناك دليل يثبت متى تم التقاط الصورة بالفعل".

وستيف جوبز هو أحد أقطاب الأعمال في الولايات المتحدة، والمؤسس الشريك والمدير التنفيذي السابق لشركة آبل ومخترع الماكنتوش (ماك) بأنواعه وثلاثة من الأجهزة المحمولة هي: آيبود وآيفون وآي باد.

وعانى جوبز قبيل عدة سنوات من وفاته من مشاكل صحية، بعدما أصيب عام 2004 بنوع نادر من سرطان البنكرياس، وخضع في 2009 لعملية زراعة كبد، قبل أن يتوفى عام 2011.

المصدر : صن
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