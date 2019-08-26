إشاعات تبقيه حيًّا.. صورة شبيه ستيف جوبز بمصر تشعل مواقع التواصل

أشعلت صورة رجل يشبه الأب الروحي لشركة آبل الأميركية ستيف جوبز في مصر مواقع التواصل الاجتماعي، ودفعت مستخدميها للاعتقاد أن جوبز ما زال على قيد الحياة، رغم أنه توفي عام 2011 عن عمر ناهز 56 سنة بعد صراع طويل مع السرطان.

وظهرت صورة الرجل -الذي يشبه بشكل لافت ستيف جوبز- يتناول القهوة في القاهرة وهو حافي القدمين، مما أثار إشاعات بأن جوبز ما زال على قيد الحياة في الواقع، وأنه يختبئ في مصر.

وزاد ظهور شبيه جوبز في المقهى حافي القدمين وتيرة الإشاعات ببقاء جوبز الحقيقي على قيد الحياة في موقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عرف عنه أنه كان يمشي حافي القدمين أثناء العصف الذهني الذي يقوده إلى الابتكارات والإنجازات التكنولوجية.

وكانت الصورة نشرت السبت على فيسبوك، غير أنه لا أحد يعرف متى تم التقاطها.