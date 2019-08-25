زارت الطبيب مرات قليلة.. معمرة تركية تكشف سر عمرها الطويل

لا تزال المعمرة التركية ديلبر قره هان تتمتع بصحة جيدة في قرية كاغنلي بولاية أغري شرقي البلاد، وتلبي احتياجاتها الشخصية والأسرية بنفسها رغم تقدمها في السن وبلوغها 105 أعوام.

وتقول قره هان إنها تتمتع بصحة جيدة، ولم تتعرض لمشاكل صحية خطيرة ولا مشاكل في السمع أو المشي، وإن سر طول عمرها وسلامة بدنها يعود إلى الغذاء الطبيعي والعمل والنوم المنتظم.

وولدت الجدة قره عام 1914 وتزوجت عام 1934 وأنجبت سبع بنات لم يبق منهن على قيد الحياة سوى بنتين، بينما توفي زوجها وظلت وحيدة في منزلها بالقرية التي تقيم فيها، حيث تواصل حياتها بمفردها ويزورها أحفادها البالغ عددهم 25 حفيدا.