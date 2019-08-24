من الأهواز.. فتاة عربية تتوج بلقب برنامج المواهب الإيراني

وبعد سباق ماراثوني على مدار أكثر من مئتي يوم، حسمت الشابة فاطمة عبادي لقب النسخة الإيرانية من برنامج "غوت تالنت"، بعد مشوار طويل من التنافس مع أكثر من ألف متسابق آخر خرجوا تباعا على مدار الحلقات الماضية.

وكان قد وصل إلى الحلقة النهائية كل من الفتاة فاطمة عبادي (30 عاما) من مدينة معشور غرب الأهواز (جنوب غرب) في فئة الرسم التشكيلي بالرمل، والشاب محمد زارع (20 عاما) من مدينة شيراز (جنوب) في فئة حركات الجمباز، وبارسا خائف (14 عاما) من أردبيل (شمال غرب) في فئة الغناء، وسعيد فتحي روشن (40 عاما) من العاصمة طهران في فئة السحر، وفريق فتيات النينجا من مدينة كرج غرب العاصمة في فئة النينجوتسو.

وبعد حصولها على أعلى نسبة تصويت من الجمهور في نهاية المسابقة التي استمرت أكثر من ستة أشهر، حصلت الفتاة فاطمة عبادي -بالإضافة إلى اللقب- على جائزة قدرها 500 مليون تومان إيراني (نحو 43.5 ألف دولار)، وبرنامج تلفزيوني من أربعين حلقة تروى قصصه بالرسم بالرمال.