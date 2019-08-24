"عرب ستاند أب كوميدي".. عروض ترفيهية للشباب العربي في إسطنبول

الفكرة والأهداف

وأوضح رئيس ومؤسس فريق "عرب ستاند أب كوميدي" عبد الرحمن الجميلي أن ما يقدمه الفريق من عروض هو فن حديث، وأن أعضاء الفريق يحرصون من خلاله على مناقشة واستعراض الكثير من المواقف والقضايا الاجتماعية بقالب كوميدي، والتركيز على المواقف المثيرة التي تحدث مع المغترب العربي في المهجر.

عبد الرحمن الجميلي: الإقبال الجماهيري على العروض فاق التوقعات (الجزيرة)

وشدد على أهمية الحضور الجماهيري، وقال إن الإقبال فاق كل التوقعات في العروض التي قدموها خلال فترة عيد الأضحى الأخيرة، وإن القاعة اكتظت بالحضور وتم بيع كل التذاكر في وقت قياسي.

وأضاف أن عددا من الشباب العرب المبدعين والمقيمين في تركيا التحقوا بمشروع "عرب ستاند أب كوميدي" الترفيهي خلال الفترات الماضية، وأن المشروع أصبح متنفسا إيجابيا للكثير من الأسر العربية وأبناء الجاليات في تركيا.

ويحرص الفريق في كل عرض من فعاليات عرب ستاند أب كوميدي على التنويع في المحتوى بما يتناسب مع زمن الفعاليات التي يتم عرضها، ويستعرض الموافق والعادات الاجتماعية العربية المتعلقة في كل مناسبة ترد ويحاول إسقاطها على واقع المغتربين في تركيا.

التأسيس

مرّت فكرة المشروع بعدة مراحل، وبدأت بإعداد واختيار مكان إقامة الفعاليات والتواصل مع المواهب التي لديها مهارة الحس الفكاهي والقدرة على صناعة الطرفة، ثم تواصلت بعملية فرز المتقدمين واختيار أبرز الأسماء التي لها حضور كوميدي على المسرح، قبل أن تنتهي بتزويد من وقع اختيارهم بالمعلومات اللازمة حول كتابة وسرد النكتة والوقوف على المسرح وتقنيات الـ"ستاند أب كوميدي".

فريق "عرب ستاند أب كوميدي" مع بعض المشاركين في فعاليات الإعلان عن تأسيسه (الجزيرة)

ويؤكد القائمون على الفريق أنهم يسعون لنشر ثقافة "الستاند أب كوميدي" بشكل واسع، وصناعة البيئة الترفيهية التي تساهم في تعزيز علاقات التعارف بين الجاليات العربية، والتعريف بالثقافات العربية وتنوعها، ويقولون إن لديهم برنامجا لإقامة عروض كوميدية طوال العام في تركيا.

وتقول المشاهدة هالة عبد الرحمن إن الفعاليات تخفف عنها الكثير من شعور الغربة القاسية، وإن بعض التفاصيل البسيطة التي يتطرق لها الشباب خلال العرض تعيدها إلى أيام الزمن الجميل، عندما كانت تفرح بالمناسبات وتستعد للأعياد بالملابس والكثير من الفرح.

وأكد إسماعيل استمتاعه الكبير بالعروض التي حضرها، وقال "مضى علي وقت طويل لم أضحك بذات القدر الذي حصل معي خلال مشاهدتي للعروض.. أنا سعيد بنجاح الشباب العربي في مظاهر الحياة والفرح رغم الاغتراب والعيش خارج بلدانهم".

أجواء ترفيهية تتخلل العروض لزرع البسمة على شفاه الحاضرين ( الجزيرة)

قصص متنوعة

تتنوع القصص التي يحكيها فريق "ستاند أب كوميدي"، غير أن أغلبهم يفضل سرد المواقف الواقعية التي تحدث معهم في تركيا، ومن بينهم الشاب الكوميدي المصري زياد شريف الذي اختار في عرضه الأخير سرد قصته مع كلاب إسطنبول لمدة ثلاث سنوات، وحكايات الملاحقات الطويلة التي قضاها معهم في أزقة المدينة.

ويروي الشاب السوري شنغين علي بدوره قصته مع اسمه الذي قال إنه أصبح مرتبطا في أذهان الناس بتأشيرة السفر إلى دول أوروبا، فيما نجح الشاب المصري الساخر جاسر الأنور في خطف الأنظار وهو يتحدث عن تجارب اغترابه في الخليج وعودته إلى مصر من أجل الخطوبة والزواج وصولا إلى انتقاله إلى تركيا وتقليد اللهجات والشخصيات.

وتتخلل العروض جلسات ترفيهية خفيفة يشعل فيها الشباب أجواء المسرح بالأغاني الحماسية، إلى جانب سماع بعض المعزوفات الموسيقية خلال فترات الراحة بين عروض المشاركين.