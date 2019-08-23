المشغولات الفضية بعُمان.. ارتباط بالتاريخ والحضارة

مازن المحفوظي-ولاية نزوى/عُمان

تعتبر المشغولات الفضية من أشهر الصناعات المعدنية في سلطنة عمان، بل من أقدمها، حيث تعود أقدم الحلي المكتشفة في السلطنة إلى الألف الرابع قبل الميلاد، فقد كشف عن هياكل عظمية نسائية في موقع رأس الحمراء الأثري بالعاصمة مسقط، وقد زينتها حلي مصنوعة من الأصداف والفضة.

ولا يزال الإنسان العماني يحافظ على هذه الصناعة حتى الآن لما لها من قيمة تاريخية وحضارية وجمالية ارتبطت بوجوده، حيث يلبس العماني الخنجر والسيف المصنوع من الفضة، والخواتم والعصي المنقوشة بالفضة، كما تقتني النساء مختلف أنواع الحلي الفضية كالخواتم والأساور والقلائد وغيرها من الحلي التقليدية.

وتعتبر ولاية نزوى أهم المراكز لصناعة وصياغة الفضة في الوقت الحالي.