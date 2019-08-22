رئيس برلمان نيوزيلندا يرضع طفلا أثناء جلسة نقاشية

أدار رئيس البرلمان النيوزيلندي تريفور مالارد أمس الأربعاء جلسة برلمانية ناقشت أسعار الوقود في البلاد وهو يرضع مولودا جديدا لنائب في البرلمان عاد حديثا من إجازة الأبوة.

وأوضح تقرير نشرته وكالة رويترز أن مالارد كان يرضع الطفل خلال إحدى الجلسات المنعقدة للبرلمان، وأنه قرر ممارسة دوره كرئيس للبرلمان أثناء قيامه ببعض مهام مجالسة الأطفال.

ورغم أن مالارد هو من كان يرضع الطفل تيتانيكاي (ستة أسابيع)، فإنه كان ابن النائب في البرلمان عن "واياريكي" تاماتي كوفي الذي أنهى إجازة الأبوة وعاد إلى البرلمان.

ونقل التقرير تصريحات لمالارد يقول فيها إنه يحاول المساعدة في رعاية أطفال المشرعين عندما يكون ذلك ممكنا.

وينضم المولود الجديد إلى العديد من الأطفال الآخرين في مقر الهيئة التشريعية، بعد أن خفف مالارد عام 2017 القواعد لجعل البرلمان بيئة أكثر ودية للطفل.

ويشير التقرير إلى أن نحو عشر نائبات أنجبن وهن على رأس العمل، وأن رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا أرديرن كانت العام الماضي أول رئيسة وزراء تتمتع بإجازة أمومة، وثاني زعيمة منتخبة في العالم تلد أثناء تقلدها هذا المنصب.