كتبها نقيب روسي.. العثور على رسالة عمرها نصف قرن بأميركا

أفادت صحيفة غارديان البريطانية أن جامع حطب يدعى تايلر إيفانوف اكتشف رسالة مكتوبة بخط اليد عمرها خمسون عاما داخل زجاجة خضراء في أحد شواطئ ألاسكا الغربية بالولايات المتحدة الأميركية، تعود لنقيب سابق في البحرية الروسية.

ونشر إيفانوف الرسالة على فيسبوك وترجم محتواها متحدثون باللغة الروسية، وتبين أنها تحية كتبها بحار روسي أثناء الحرب الباردة سنة 1969 تضمنت عنوانا، طالبا ممن يجدها أن يرد عليها.

وبحث صحفيون من الشبكة الروسية "روسيا 1" لمعرفة كاتب الرسالة، وتبين أنه النقيب أناتولي بوتسانينكو الذي قال بفرح "هو خطي بالتأكيد. بعثت الرسالة بينما كنت على متن السفينة سولاك التي أشرفت على بنائها في 1966".

وأضاف بوتسانينكو أنه كان وقت كتابة الرسالة أصغر بحار برتبة نقيب في منطقة المحيط الهادئ، وأن عمره كان يبلغ 33 سنة وقتها، وقال إنه سيشجع أولاده على كتابة رسائل مماثلة للرسالة التي كتبها قبل نصف قرن.

وقال" لست متأكدا إن كنت سأكتب رسالة مماثلة مرة أخرى، لكنني سأفكر في تشجيع أطفالي على القيام بنفس العمل.. فقط أرسل رسالة في زجاجة وانظر إلى أين ستذهب".