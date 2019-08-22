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شاهد.. السدارة العراقية رمز الأناقة التي تغنى بها المطربون

السدارة العراقية غطاء للرأس عرفه العراقيون -لاسيما في بغداد- قبل عدة عقود، وما زالوا يعتمرونها اعتزازا بتراثهم، وتتميز بشكلها نصف المقوس والمدبب تقريبا من الوسط.

وسميت السدارة أيضا بالفيصلية، نسبة إلى ملك العراق فيصل الأول (1921-1933)، الذي أراد أن يكون لموظفي الدولة غطاء رسميا للرأس، غير العمامة والعقال والطربوش.

وكانت تمثل رمزا لأناقة الرجال في الماضي، وتغنى بها الشعراء والمطربون، وأبرزهم مطرب المقام الراحل محمد القبانجي، حيث قال: 
"يا حلو يا بو السدارة.. متيّمك سويلة جارة" (أي أعطه حلاً).

المصدر : الجزيرة
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