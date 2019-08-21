لم تكن تعلم بحملها.. أميركية تضع ثلاثة توائم

أوردت مجلة نيوزويك خبرا مفاده أن امرأة من ولاية داكوتا الجنوبية بالولايات المتحدة شعرت بألم في بطنها فذهبت إلى المستشفى ظنا منها أنها بحاجة إلى جراحة لتفتيت حصى في الكُلَى، لتكتشف أنها حامل بثلاثة توائم من بينهم ولد، وأنها على وشك الولادة.

وتقول المرأة وتدعى دانيت غيلتز لقناة كوتا تي.في، "عندما بدأت أشعر بالألم ظننت أنها حصى في الكُلى فقد سبق أن مررت بمثل هذه التجربة من قبل.. ولم أكن أعلم أنني حامل أصلا".

وأجرت دانيت تحليلا بيولوجيا علمت عقبه أن مصدر الآلام التي شعرت بها ليست الحصى وإنما أعراض طلق الولادة، وأخبرها الأطباء أنها ستضع ثلاثة توائم، ليتضاعف بذلك عدد أولادها إلى خمسة أفراد بعد أن رزقت بطفلين قبل ذلك.

ويقول والد الأطفال، إنه لا يزال يحاول استيعاب ما حدث حتى بعد مغادرة زوجته والتوائم الثلاثة المستشفى، وأن مشاعر جياشة تغمره، في حين تفيد الأم بأن الأمور جرت بشكل جنوني بعد أن دخلت إلى المستشفى لأمر مختلف عن الولادة.