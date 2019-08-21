أفضل سبع وجهات سياحية آسيوية في الخريف

نشر موقع "هير بيوتي" الأميركي قائمة أفضل سبع مدن ودول آسيوية يفضل زيارتها في فصل الخريف، الذي يتناسب مع بداية سبتمبر/أيلول، وقال إن القارة الصفراء تستقبل كل عام الملايين من السياح في مدنها الجميلة خلال هذا الفصل.

وفي ما يلي المناطق السبع التي ينصح الموقع بزيارتها:

كوالالمبور (ماليزيا)

تتميز هذه المدينة الماليزية غالبا بطقس شديد الحرارة وسماء صافية خلال سبتمبر/أيلول، وتتوفّر بها مجموعة من المأكولات الرائعة بفضل الثقافة المتنوعة التي تتمتع بها.

وتجمع المدنية بين الجمال والحداثة، وتمتاز بأسعارها المنخفضة مقارنة بالمدن الآسيوية الأخرى.

ماليزيا تمتاز بأسعارها المنخفضة مقارنة ببلدان آسيوية أخرى (مواقع التواصل) ماليه (جزر المالديف)

يمكن للمسافرين إلى ماليه قضاء عطلة ممتعة رغم الطقس الممطر خلال سبتمبر/أيلول، وتهطل عادة أمطار خفيفة في جزر المالديف في فترة بعد الظهر لمدة نصف ساعة مصحوبة بمنظر رائع لغروب الشمس. وتعد جزر المالديف عاصمة الفلل المائية في العالم، وهي بمثابة الجنة فوق سطح الأرض التي يمكن للعائلات أو الأفراد قضاء عطلة رائعة فيها.

نيودلهي تعج بالأماكن السياحية المثيرة وأبرزها تاج محل (مواقع التواصل)

نيودلهي (الهند)

تتوقف الأمطار في نيودلهي بالهند بحلول منتصف سبتمبر/أيلول؛ مما يجعل هذا الشهر الفترة المثالية لزيارتها، وهي تعج بالأماكن السياحية المثيرة، مثل تاج محل الشهير.

نها ترانج (فيتنام)

تتوقف الأمطار تماما عن الهطول في نها ترانج بحلول منتصف سبتمبر/أيلول، وتشتهر المدينة بأسعارها المنخفضة مقارنة بجميع مدن آسيا، مع معدلات منخفضة تصل إلى عشرين دولارا للزوجين في فنادق من فئة ثلاث نجوم.

ولا تمتاز المدينة بوجود العديد من المناطق الجذابة، لكن المناظر الساحلية والرمال الجميلة والأسعار المنخفضة؛ تعد كافية لتجعل هذه الوجهة تستحق الزيارة.

الأسعار في نها ترانج بفيتنام تشتهر بانخفاضها الكبير (مواقع التواصل)

سنغافورة

تقع سنغافورة قبالة ساحل جنوب ماليزيا، وتتميز بمناخ حار ورطب مع احتمال هطول بعض الأمطار في سبتمبر/أيلول.

ولا يعد هذا الأمر مثيرا للقلق في حال كان الجو ممطرا، نظرا لأن سنغافورة تتخذ الاحتياطات اللازمة لإيواء سياحها من المطر والرطوبة.

سنغافورة تتخذ الاحتياطات اللازمة لإيواء سياحها من المطر والرطوبة (مواقع التواصل)

سول (كوريا الجنوبية)

تمثل سول في كوريا الجنوبية وجهة رائعة في أواخر سبتمبر/أيلول، وتزخر بالمناظر الطبيعية الخلابة ومناطق الجذب السياحي رغم احتمال نزول الأمطار بها في بعض الفترات.

ويتسنى لزوار سول الاستمتاع بمشاهد المزيج الجميل بين العمارة الحديثة والمعابد البوذية القديمة.

سيول تعج بالمناظر الطبيعية الخلابة (مواقع التواصل)

بكين (الصين)

تتوقف الأمطار عن الهطول في بكين خلال سبتمبر/أيلول بعد صيف حار وعاصف، وتمتاز بأسعارها المعقولة، حيث بإمكان السياح الاستمتاع فيها بميزانية محدودة للغاية.

وتتوفر العديد من المناطق التي تجذب اهتمام السياح، بما في ذلك المواقع ذات الأهمية الثقافية، مثل المتحف الوطني الصيني وساحة تياننمان والقصور الإمبراطورية القديمة.