إيلون ماسك يدعو لضرب المريخ بالقنابل النووية

اقترح إيلون ماسك مؤسس شركة "سبيس إكس" لاستكشاف الفضاء، إسقاط قنابل نووية على كوكب المريخ لجعله صالحا لعيش الآدميين.



وأعرب ماسك -وهو أيضا مالك شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية- عن اقتناعه بأن ضرب المريخ بتلك القنابل سيذيب جليد قطبيه ويحرر بالتالي كما كبيرا من غاز ثاني أكسيد الكربون المحتجز في الجو، مما قد يجعل الغلاف الجوي للكوكب الأحمر شبيها بغلاف الأرض الجوي.

صورة للقمصان التي روج لها ماسك على تويتر ( مواقع التواصل)





وأرفق هذا المستثمر المخترع مع تغريدته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "لنقصف المريخ بالنووي"، صورا لقمصان تحمل عبارة التغريدة نفسها باللغة الإنجليزية شعارا لها.

مع ذلك، فإن العديد من العلماء لا يشاطرون مؤسس تسلا وباي بال نظريته، فقد درس العلماء من جامعتي كولورادو ونورثرن أريزونا هذه الفرضية بالذات استنادا إلى القدرات الفنية الموجودة حاليا، وخلصوا إلى أن ضرب المريخ بالقنابل النووية غير ممكن على الأقل في الوقت الحالي.