بالفيديو.. قرية مصرية ترتزق من تقشير الجمبري

تقع قرية شكشوك على أطراف محافظة الفيوم جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، وهي قرية تعيش تحت خط الفقر بسبب المشاكل الموجودة ببحيرة قارون.

وعلى مدى عقود، كانت القرية تعيش على صيد الأسماك، قبل المشاكل الموجودة بالبحيرة، مما أدى إلى هجرة أغلب رجالها بحثا عن لقمة العيش في محافظات أخرى.

وخلال السنوات الأخيرة اشتهرت القرية بأن كثيرا من نسائها يعملن في تقشير الجمبري ثم إعادة تعبئته مرة أخرى داخل أكياس بأوزان محددة حسب طلب التجار مقابل مبالغ مالية زهيدة.

كما يستخدم قشر الجمبري أكلا للبط أو الدجاج، أو يجفف فوق الأسطح ويباع كسماد زراعي أو لجهات أخرى، حيث يدخل في صناعات عدة منها الأدوية، ويستخدم أيضا في مصانع البلاستيك.

ووفق سيدات بالقرية، فإن الجمبري يأتي من أماكن عدة، أولها وأكبرها سوق العبور بالقاهرة، وبعض المحافظات الساحلية مثل بورسعيد وكفر الشيخ.