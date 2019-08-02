زهرة السكر.. أول مشروع لزراعة الإستيفيا في غزة

صعوبات.. إصرار

ذاقت زهرة الأمرين للحصول على بذور الإستيفيا بسبب الحصار واشترتها في البداية من هولندا عبر البريد السريع حيث سمحت تل أبيب بوصوله لها قبل أشهر إلى غزة، غير أنها وصلت منتهية الصلاحية مما دفعها إلى الحصول عليها من إسرائيل لكنها واجهت المشكلة نفسها.

خلال عملها بالمحضنة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (الجزيرة)

وواصلت زهرة محاولاتها للحصول على بذور النبتة وجلبت ثلاثمئة شتلة من النبتة من مدينة جنين بالضفة الغربية، وغرستها بمشتل خاص في البداية ثم نقلتها إلى محضنة زراعية بمساحة مئتي متر جهزتها بمنطقة الشيماء في بيت لاهيا، وعملت على تزويد العدد من شتلاتها المتوفرة لديها باستخدام زراعة العقل (أعواد من الزيتون أو العنب المقطوعة بطريقة مائلة تساعد على تماسك المشاتل).

وزرعت الإستيفيا داخل محضنة زراعية توفر درجة الحرارة المطلوبة على مدار العام، ولتجاوز مشكلة تربة غزة الملوثة بالعناصر الثقيلة التي تسبب الأمراض للنبتة بسبب احتياجها لظروف مناخية معيارية مما دفعها إلى زراعة النبتة داخل أحواض بلاستيكية استخدمت فيها تربة صناعية معزولة قبل أن تضيف لها سمادا طبيعيا من بقايا الحيوانات والنباتات بنسبة 100% حتى توفر العناصر الغذائية المهمة للنبات.

زهرة السكر

اختارت الشابة لمشروعها اسم "زهرة السكر" وحصلت على العلامة التجارية وبطاقة ائتمان تحدد فترة الصلاحية بمساعدة اختصاصيين من وزارتي الزراعة والاقتصاد الفلسطينيتين، وتسعى إلى مضاعفة إنتاج مشروعها بالتنسيق مع متخصصي التغذية والمهندسين الزراعيين والأطباء بسبب شدة الطلب على منتجها.