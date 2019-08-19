البث الحي
ابحث

معجبة اقتحمت المسرح وأرعبته.. لقطات طريفة لكاظم الساهر في حفلاته الأخيرة

الساهر أحيا عدة حفلات في إسطنبول والدوحة هذا الشهر (مواقع التواصل)
الساهر أحيا عدة حفلات في إسطنبول والدوحة هذا الشهر (مواقع التواصل)

شهدت حفلات الفنان العراقي كاظم الساهر الأخيرة في إسطنبول والدوحة تصرفات طريفة من معجباته على المسرح، كان آخرها فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حيرته في كيفية التقاط صورة سيلفي مع إحدى المعجبات أثناء حفل غنائي في الدوحة.

وقبل ذلك استطاعت فتاة معجبة الوصول إلى الساهر أثناء أدائه أغنية "الحب المستحيل" في حفله الثاني بإسطنبول يوم 13 أغسطس/آب الجاري، ومعانقته من الخلف دون أن يشاهدها، مما أثار فزعه وخوفه بطريقة أربكته وأزعجته وكادت أن تتسبّب في وقوعه، قبل أن يبعدها الحرس الشخصي عن خشبة المسرح.

لكنه سرعان ما تدارك الموقف بعد عودته لتوازنه، وطلب منها أن تصعد مرة أخرى إلى خشبة المسرح والتقط صورة معها.

وعبّر كثيرون على مواقع التواصل عن صدمتهم من تصرف الفتاة، حيث إنها هجمت على القيصر في لحظة اندماجه في الغناء، فيما أشاد آخرون بردة فعل كاظم تجاهها رغم انزعاجه من تصرفها.

وشهدت حفلة إسطنبول واقعة أخرى تمثلت في صعود فتاة تحمل العلم العراقي إلى خشبة المسرح أثناء أدائه أغنية " سلام عليك"، وطلبها منه التقاط سيلفي.
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية:
متعلقات
شاهد .. أمسيات ساحرة لكاظم الساهر بمهرجان بيت الدين بلبنان
بطلة "أنا وليلى": أغنية كاظم الساهر ظلمتني
بالفيديو.. توزيع جديد لنشيد كاظم الساهر المقترح للعراق
البرلمان العراقي يتجه لاعتماد نشيد كاظم الساهر
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
"باص المدونين البيئيين".. رحلة الكشف عن المشاكل البيئية بفلسطين
بعد فراق 10 سنوات.. مواقع التواصل تجمع بين شاب وأخته في فرنسا
في مصر.. الطائرات الورقية رزق للكبار وفرحة للصغار
تركيا.. حيوانات حديقة إزمير تتنعم بالأطعمة المثلجة