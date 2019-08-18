بعد فراق 10 سنوات.. مواقع التواصل تجمع بين شاب وأخته في فرنسا

عثر شاب فرنسي بمنطقة البيريني الفرنسية على شقيقته الصغيرة التي فقد التواصل معها منذ عشر سنوات بفضل شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما نشر عليها مقطع فيديو يطلب فيه العون على العثور عليها.

وأوضح موقع "20 مينوت" الفرنسي أن الشاب (وهو طالب في مدرسة ثانوية بمنطقة البيريني بفرنسا) تمكن من العثور بفضل شبكات التواصل على الأخت الصغيرة التي كان يبحث عنها بحرقة، بعد أن أمضى معها عدة سنوات في أول أسرة تبنته، قبل أن ينتزع منها بتهمة تعريضه لسوء المعاملة.

وقال الشاب، ويدعى لويك، في شريط فيديو نشره قبل أربعة أيام على مواقع التواصل الاجتماعي "أنا الآن في مأزق؛ جربت كل شيء، وأدعو متصفحي الشبكة إلى مساعدتي من أجل العثور على أختي". موضحا أنه ولد في منطقة روبيكس بفرنسا، وأنه عاش طفولة صعبة هناك مع تسعة إخوة وأخوات مع أم تراكمت عليها المشاكل.

مشاركة واسعة

وأضاف لويك أنه أمضى ثلاث سنوات مع أخته الصغيرة في منزل أسرة جلب إليها لإيوائه، واضطر إلى مغادرته بسبب الاشتباه في أن أولياء أمره الجدد يعرضونه لسوء المعاملة، وقال "لدي أخت صغيرة أفتقدها أكثر من غيرها، وفقدت الاتصال بها منذ نحو عشر سنوات، وهي الوحيدة التي أشعر بغيابها كثيرا".

وقال الموقع إنه تمت مشاركة مقطع فيديو المراهق مئات آلاف المرات، وتم العثور على الأخت الصغيرة -ماري آنا- إلى جانب إخوة وأخوات آخرين.

وبدا لويك في مقطع جديد مبتسما في جو مشمس، وشكر متصفحي الإنترنت الذين ساعدوه على الالتقاء مجددا بأخته قائلا "لقد نجحتم في أن تجعلوني سعيدا".