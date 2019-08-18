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في مصر.. الطائرات الورقية رزق للكبار وفرحة للصغار

داخل دكان للأدوات المنزلية لا تتعدى مساحته عدة أمتار في شارع باب البحر وسط القاهرة، يجلس إبراهيم مصطفى بين عدد من الطائرات الورقية التي عرضها خصيصا لأطفال شارعه، بعد أن لاحظ توقفهم عن صناعتها في فصل الصيف.

يعود الرجل صاحب الـ76 عاما بذاكرته لسنوات مضت، حين كان الأطفال يترددون على الدكان لشراء الخيوط الطويلة، وباقي الخامات المطلوبة لصناعة الطائرات الورقية.

ويبيع العم إبراهيم الطائرة الورقية بسعر يتراوح بين 5 و15 جنيها بحسب حجمها، وينفق من مكسبها على أسرته، كما يحرص على التنويع في أشكال الطائرات لجذب الأطفال لشرائها، بدلا من إدمان الألعاب الإلكترونية.

المصدر : الجزيرة
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