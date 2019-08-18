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تركيا.. حيوانات حديقة إزمير تتنعم بالأطعمة المثلجة

حديقة "الحياة البرية" تضم أكثر من 1500 حيوان من 126 نوعا (الأناضول)
حديقة "الحياة البرية" تضم أكثر من 1500 حيوان من 126 نوعا (الأناضول)

يستمتع حيوانات حديقةٍ بولاية إزمير غربي تركيا بالأطعمة المثلجة المعدة خصيصا لها، للترويح عنها في فصل الصيف.

وتؤوي حديقة "الحياة البرية" أكثر من 1500 حيوان من 126 نوعا، كالنمر والأسد والزرافة والفيل، وحيوان الليمور الذي ينتمي لفصيلة القردة.

وفي حديث للأناضول، قالت عالمة الأحياء الموظفة في الحديقة مديحة غونجا فورال، إنهم يعدون وجبات طعام للحيوانات تختلف بحسب الفصول.

وأوضحت أنهم في كل صيف يحضرون أطعمة باردة خاصة لحيوانات الحديقة، عبر تحضير قوالب من الثلج فيها أغذية مختلفة.

ولفتت إلى أنهم يقدمون للحيوانات قوالب ثلج تحوي الفاكهة واللحوم والمكسرات، حسبما يفضله كل حيوان.

ولفتت إلى وجود إقبال كبير من الزوار، حيث استقبلت الحديقة 30 ألف شخص في أيام عيد الأضحى الثلاثة.

المصدر : وكالة الأناضول
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