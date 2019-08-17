رحالة شاب يؤسس أول بنك معلومات لنباتات المغرب

يرسم الشاب المغربي عبد الرزاق عفاف على وجهه ابتسامة مشرقة وهو يقترب من نبتة محلية مستوطنة بغابة تبضرت بمنطقة الأطلس الكبير بضواحي مراكش؛ يرش زهرتها بالماء قبل أن يصورها.

يقول عبد الرزاق للجزيرة نت -وهو يراقب حشرة صغيرة حطت على زهرته- "النباتات عالمي السحري، كلما اقتربت منه اكتشفت أسرارا وخبايا تأسر العقل والروح".

عمل دؤوب

يعشق عبد الرزاق السفر، ويعمل منذ ست سنوات على جمع معلومات ميدانية لينشئ مشروعا سماه "بنك نباتات"، هو الأول من نوعه، وسلاحه في ذلك حبه الطبيعة الخلابة والمتعة التي يجدها وهو يتجول في غابات الأطلس المغربية.

يقتضي مشروعه -كما يوضح- أن يقدم كل نبتة بصور مختلفة، إضافة إلى نصوص يبرز فيها أسماءها العلمية والمتداولة والمحلية، قبل أن يبدأ وضع لمساته على الفيديوهات التي ينشئها للتعريف بها.

همه أن تكتمل موسوعته الإلكترونية التي تضم الآن المئات من النباتات، كما يطمح إلى أن تشمل كل نباتات المغرب. ويعتمد في ذلك على استشارة باحثين أكاديميين في المجال.

ويصف الأكاديمي والخبير في علم النباتات محمد المحروق للجزيرة نت عمل عبد الرزاق بالطموح، مبينا أن جهده مقدر إلى جانب ما يقوم به الباحثون في المجال.