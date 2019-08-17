هبطت اضطراريا بحقل ذرة.. تفاصيل مرعبة سبقت هبوط الطائرة الروسية

كشفت رموز الصندوق الأسود لطائرة "إيرباص 321" التي هبطت اضطراريا الخميس الماضي في حقل ذرة بضواحي موسكو؛ تفاصيل الدقائق الأخيرة المرعبة قبل الهبوط بسلام في حقل الذرة بالقرب من مطار جوكوفسكي بالعاصمة الروسية.

ونشرت قناة بازا (Baza) على تطبيق تليغرام اليوم السبت نسخة من المفاوضات بين برج المراقبة وقائد الطائرة ضمير يوسوبوف ومساعده غيورغي مورزين، اللذين نفذا الهبوط الاضطراري بنجاح.

وأوضحت المفاوضات المسجلة في الصندوق الأسود أن سرعة بديهة الطيارين وشجاعتهما، واتخاذهما القرار الصائب في اللحظة المناسبة، كان وراء إنقاذ حياة 226 راكبا، وسبعة من أفراد طاقم الطائرة.

ويتضح من البيانات أن مراقبي الحركة الجوية في مطار جوكوفسكي الذي أقلعت منه الطائرة حذروا الطاقم قبل الإقلاع من تحليق طيور منفردة في الأجواء القريبة من المطار.

وبعد دقيقتين فقط من الإقلاع أرسل الطياران إشارة طوارئ للمطار، وأبلغا عن فشل محرك واحد وطلبا الإذن بالعودة إلى المطار، ولكن بعد دقيقة واحدة فقط غيّرا رأيهما، وأبلغا المراقب الجوي بتجهيز خدمة الإسعاف والإنقاذ.

Ural Airlines A321 makes forced landing into cornfield near Ramenskoye #Russia. No fatalities reported. pic.twitter.com/QIY2rCa7uJ — Strategic Sentinel (@StratSentinel) August 15, 2019

وعندما سئلا بعد دقيقة عن ارتفاع الطائرة وعدد الركاب على متنها، أجابا بأنها هبطت خارج المدرج، وأن منارة الطوارئ لا تعمل، وأضاف الطياران "لا تصرفوا انتباهنا، نحن نقوم بإجلاء الركاب الآن".

وتم إجلاء جميع الركاب، بعد أقل من خمس دقائق من هبوطها الاضطراري، ولم يبلغ الطاقم عن وقوع إصابات بين من كانوا على متنها.

وأجبر اصطدام الطائرة -التي كانت متجهة من موسكو إلى سيمفيروبول- بسرب من طيور النورس طياريها على الهبوط الاضطراري بعد وقت قصير من إقلاعها بالقرب من مطار جوكوفسكي صباح الخميس الماضي.

وكان على متن الطائرة 226 راكبا، وسبعة من أفراد الطاقم، أصيب منهم 76 شخصا برضوض وخدوش بسيطة لم تستدع دخولهم المستشفى، وفقا للبيانات الأولية.

وأمس الجمعة، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما منح بموجبه كلا من الطيارين وسام بطل روسيا الاتحادية، وأوسمة الشجاعة لجميع أفراد الطاقم.