الآبار والخضروات.. حيل الفلاح المصري لمواجهة نقص المياه

محمد السيد-الجيزة

يبدو أن أزمة نقص المياه في مصر دفعت المزارعين إلى ابتكار حيل جديدة وتغيير نمط زراعتهم المستمر منذ آلاف السنين، وذلك بالاعتماد على المياه الجوفية وما تحمله من أملاح زائدة، فضلا عن الاعتماد على زراعة الخضروات بسبب استهلاكها كمية مياه أقل.

ففي قرية كفر غطاطي بمحافظة الجيزة، لجأ المزارعون إلى زراعة الخضراوات الورقية من "جرجير وفجل وشبت وبقدونس" لمواجهة نقص المياه بصفة دورية، فضلا عن تحذير الحكومة مؤخرا من زراعة المحاصيل التي تستهلك مياها كثيرة.

وقبل أيام، أعلن وزير الري والموارد المائية حالة الطوارئ في الوزارة لفقدان الدولة قرابة خمسة مليارات متر من تدفقات مياه النيل، وتأثير ذلك على الزراعة.

وفي أبريل/نيسان 2018، وافق البرلمان المصري على مشروع قانون يقضي بتعديل أحكام قانون الزراعة لمنع زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه، مثل الأرز وقصب السكر والكتان، بسبب التأثيرات المحتملة لسد النهضة الإثيوبي على حصة مصر من مياه نهر النيل.

وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما يساوي نحو 90% من احتياجات البلاد، بينما تأتي النسبة المتبقية من المياه الجوفية والأمطار وتحلية مياه البحر.

وتسعى إثيوبيا إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف سد النهضة، وسط توقعات خبراء بأنها سترتفع إلى 100 مليار متر مكعب، وذلك بعد تشبع قاع البحيرة والتسريب من خلال الشقوق الجيولوجية العميقة، مما قد يؤثر في حصة مصر المائية.