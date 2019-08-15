احذر.. أسوأ الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها في المطار

تجنب ارتكاب الأخطاء في المطار يقلل شعورك بالقلق والتوتر ويوفر لك الوقت والمال. وفي تقرير نشرته مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية، ذكر الكاتب يوكي هاياشي أكثر الأخطاء شيوعا التي يرتكبها المسافرون في المطار.

1. ترك الحقيبة

استشهد الكاتب بتجربة سونيا بابيتش التي كانت متجهة إلى أورلاندو في عطلة بصحبة زوجها وأبنائها الثلاثة، حيث تركت العائلة إحدى حقائبها في موقف سيارات المطار، بينما كانوا يسرعون للحاق بحافلة المطار.

ولم يتفطن أحد من أفراد العائلة للحقيبة إلا لاحقا، لكن لحسن الحظ أن هذا لم يفسد عطلتهم، غير أن الأمر قد يكون أسوأ لو أن فيها دواءً أو غرضا ثمينا. لذلك يفضل التحقق من عدد حقائبك قبل مغادرة موقف السيارات أو مكتب تسجيل إجراءات الوصول.

تحقق من عدد حقائبك قبل مغادرة موقف السيارات أو مكتب تسجيل إجراءات الوصول (غيتي)

2. عدم ارتداء جوارب

من الضروري ارتداء جوارب مع الحذاء، ولا تنس أيضا حزم زوجين من الجوارب في حقيبة ظهرك كي لا تظل حافيا في الطائرة.

3. عدم جلب الأطعمة الخفيفة

عليك إحضار بعض الأطعمة الخفيفة في حقيبة ظهرك، ولا سيما إذا كنت عالقا في صف طويل من المسافرين أو لم يكن لديك الوقت الكافي لشراء الطعام أو كانت الطائرة التي ستسافر على متنها تقدم طعاما لا يستهويك.

احرص على إحضار بعض الأطعمة الخفيفة في حقيبة ظهرك (غيتي)

4. عدم التعرف على مواقع البوابات

إذا كنت مسافرا في رحلة تتطلب تغيير الطائرة، فإنه يتوجب عليك تحديد المسار المؤدي إلى البوابة الثانية قبل الهبوط من الطائرة الأولى.

ففي حال كان الوقت الفاصل بين الرحلتين لا يتجاوز ساعة، فاعلم أن ذلك سيمنعك من التخلف عن رحلتك التالية، وكل ما عليك فعله هو الاطلاع على خريطة المطار على هاتفك المحمول، ويمكنك إيجادها أيضا في المجلة التي توزع على متن الطائرة.

5. الوصول متأخرا

تحدث الكاتب عن تجربته الخاصة عندما فوّت هو وعائلته رحلتهم الأولى المتجهة نحو جزيرة مونتسيرات الكاريبية بعد تأخرهم ثلاث ساعات، لكنهم وصلوا في نهاية المطاف لوجهتهم بعد يوم من التاريخ المحدد، كما دفعوا رسوما إضافية قدرها 700 دولار.

لذلك فإن من الأفضل أن تصل إلى المطار قبل ثلاث ساعات ونصف من موعد انطلاق رحلتك، خصوصا خلال مواسم الذروة.

الأفضل أن تصل إلى المطار قبل 3.5 ساعات من موعد رحلتك خصوصا خلال مواسم الذروة (غيتي)

6. ركن السيارة في موقف باهظ الثمن

ستضطر لدفع رسوم عالية الثمن إذا ركنت سيارتك في موقف السيارات الأقرب لبوابة المطار، لكن بإمكانك ركنها في المواقف التي لا تتطلب رسوما عالية، وقد لا توفر عليك الكثير من الوقت، لكنك ستضطر إلى ركوب حافلة المطار.

7. حزم الكثير من الأمتعة

حزم الكثير من الأمتعة يجعلك تشعر بعدم الراحة أثناء رحلتك، ولا سيما إذا كنت مسافرا مع أطفالك الصغار.

8. الانتظار طويلا في نقاط التفتيش

إذا كنت تسافر إلى الولايات المتحدة عدة مرات في السنة، فإنه يجدر بك التقدم بطلب للحصول على بطاقة ناكسوس التي تسهل عليك المرور عند نقاط التفتيش والمعابر الجوية والبرية والبحرية الرابطة بين الولايات المتحدة وكندا.

9. جواز سفر صلاحيته على وشك الانتهاء

بعض البلدان لا تسمح لك بدخول أراضيها إذا كانت صلاحية جواز سفرك ستنتهي في غضون ثلاثة أشهر أو ستة من تاريخ دخولك البلد، فاحرص على التحقق من جواز سفرك وتجديده بشكل مسبق.

الاطلاع على خريطة المطار على جهازك المحمول يوفر وقتك (غيتي)

10. عدم إحضار وثيقة إذن من أحد الوالدين تسمح بسفر الأطفال

الوثيقة التي تعطي الإذن بسفر أحد الأبناء ليست مفروضة على المطلقين فحسب، فقد احتجزت سيري مارش من قبل ضباط الجمارك الأميركيين عندما حاولت السفر من تورونتو إلى نيويورك صحبة ابنتها البالغة من العمر سنتين، لأنها لم تجلب إذنا من زوجها يسمح بسفر ابنتها معها.

11. فقدان أعصابك عند التعامل مع موظفي المطار

يشتكي أغلب المسافرين من تصرفات موظفي المطار، لكن حاول ألا تفقد أعصابك كي لا تفوتك الرحلة ولا يتم إلقاء القبض عليك.

12. عدم التحقق من حقائبك عند البوابة

13. تعطيل طابور المسافرين في نقاط التفتيش

حاول عدم تعطيل طابور المسافرين في نقاط التفتيش من خلال ارتداء حذاء يسهل نزعه، واخلع سترتك وأفرغ جيوبك مسبقا.

ضع علامة على أمتعتك تحمل اسمك أو رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني (غيتي)

14. مزاحمة المسافرين عند تسلم الأمتعة

15. عدم وضع بياناتك على حقائبك

احرص على وضع علامة على أمتعتك تحمل اسمك أو رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.

16. عدم وضع علامة مميزة على حقيبتك

كي تتعرف على حقيبتك بسرعة على حزام الأمتعة ولمنع سرقة أي من أغراضك، قم بربط شريط على حقيبتك أو تزيينها بالملصقات أو شريط لاصق ملون.

17. وضع الأغراض الثمينة في الأمتعة

18. وسائل النقل التابعة للمطارات

التخطيط المسبق للتنقل من المطار نحو وجهتك سيوفر عليك المال ويريحك من القلق.

19. عدم تفادي المشاكل

قد تضع في حقيبتك سائلا يزيد وزنه على 100 مليلتر، أو تنسى سلسلة مفاتيحك الخاصة التي تكون على شكل سكين. تحقق من الأغراض الموجودة داخل حقيبتك، وإذا كان يوم سفرك مزدحما، فقد يؤدي ذلك لتفويت رحلتك، لكن المسافرين الأذكياء يعرفون تماما كيف يتجنبون هذه الخسائر.

20. عدم إنفاق المال عند الضرورة

سعر سماعات إلغاء الضوضاء في متجر الهدايا يساوي الضعفين مقارنة بمتاجر أخرى. لكن، إذا نسيت أن تأخذ هذه السماعات معك، فاعتبر أنك ستقضي الساعات الست المقبلة محشورا في مكان مكتظ بالغرباء الذين يشخرون والأطفال الذي يصرخون. إنفاق بعض المال لاقتناء غرض من المطار قد يحول دون ارتكابك لهذا الخطأ الفادح.