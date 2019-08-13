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مصريون بإسطنبول يستعيدون ذكريات هواية الصيد

"فكرنا في الجروب (المجموعة) لجمع الهواة والتواصل بينهم وتبادل الخبرات"، هكذا أوضح الطالب المصري معاذ محمد أسباب تدشين مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضم هواة الصيد المصريين في إسطنبول.
 
وأطلق عدد من الشباب المصري المقيم في تركيا مجموعة باسم "صيادين إسطنبول" بهدف التواصل بين هواة الصيد وتبادل الخبرات والخروج في رحلات صيد جماعية.
 
ولا تقتصرالمجموعة على هواة الصيد المصريين فقط، بل تضم أيضا هواة من دول عربية أخرى مثل سوريا والعراق.

ويقول الطالب المصري معاذ محمد إن هواية الصيد بدأت معه من الصغر، مشيرا إلى أن الهواية تحولت إلى مصدر رزق في إسطنبول التي باتت تؤوي آلاف المصريين في السنوات الأخيرة.
 
ويوضح أنه يبيع رزقه اليومي من الأسماك بين المصريين والعرب في إسطنبول، مستثمرا صفحته الشخصية على مواقع التواصل لهذا الغرض.
المصدر : الجزيرة
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