اتهامات لفنانة هندية "بتشجيع حرب نووية" مع باكستان

ذكرت صحيفة الغارديان أن الممثلة والمغنية الهندية بريانكا شوبرا اتهمت "بتشجيع حرب نووية"، بسبب تعليقات أدلت بها وسط تفاقم التوترات بين الهند وباكستان.

وأشارت الصحيفة إلى أن شوبرا -التي لمع اسمها في بوليود قبل انتقالها إلى الولايات المتحدة- واجهتها واحدة من الحضور خلال مناسبة عن مستحضرات التجميل بمدينة لوس أنجلوس الأميركية.

وكانت المرأة -التي سمت نفسها عائشة مالك على موقع تويتر- قد أعطيت المايكروفون خلال قسم الأسئلة والأجوبة في لجنة "بيوتي كون" التي تظهر فيها شوبرا.

وفي تبادل للآراء سجلته الكاميرا، قالت عائشة "كان من الصعب سماعك وأنت تتحدثين عن الإنسانية لأني كجارتك الباكستانية أعرف أنك منافقة قليلا".

واستشهدت عائشة بتغريدة أرسلتها شوبرا عبر حسابها الرسمي في 26 فبراير/شباط، كتبت فيها الممثلة بالهندية "جاي هند" والتي تعني "النصر للهند".

Actor Priyanka Chopra is under fire for supporting the Indian army. pic.twitter.com/gQAqqWWZ8z — AJ+ (@ajplus) August 12, 2019

وأضافت "أنت سفيرة اليونيسيف للسلام وتشجعين على حرب نووية ضد باكستان، لا يوجد فائز في هذا، وكمواطنة باكستانية فإن ملايين الأشخاص مثلي دعموك في عملك في بوليود".

وذكرت الصحيفة أن الموظفين أخذوا المايكروفون من المرأة، وردت شوبرا قائلة "أسمعك. عندما تنتهين من تنفيس غضبك. فهمت؟ انتهيت؟ حسنا، جميل".

وقالت الممثلة البالغة 37 عاما "الحرب ليست شيئا أنا مغرمة به حقا، ولكني وطنية"، وأضافت "لكني أعتقد أننا جميعا لدينا نوع من الحل الوسط الذي يجب أن نتوصل إليه".

وأضافت في عبارات متقطعة "الطريقة التي هاجمتني بها الآن، أيتها الفتاة، لا تصيحي. كلنا هنا من أجل الحب. لا تصيحي. لا تحرجي نفسك. شكرا لحماستك وسؤالك وصوتك".