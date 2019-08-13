تعرف على أغلى المدن في العالم

قارنت دراسة جديدة أجراها مصرف يو بي أس السويسري أسعار ورواتب حوالي 77 مدينة، وكانت النتائج متباينة.

وتستند المقارنة لتقييم حوالي 128 سعرا للسلع والخدمات المختلفة، إضافة لمتوسط دخل بعض المهن التي يمثلها متوسط عدد السكان النشيطين من سائقي الحافلات إلى الأطباء.

ورغم أن سياسة التسعير تختلف من بلد لآخر، فإن العمال الذين يعيشون في زيورخ -على سبيل المثال- أغلى مدينة في العالم، سيحتاجون للعمل لمدة 4.7 أيام لشراء جهاز آيفون إكس، بينما يحتاج السكان في جوهانسبرغ إلى 36.4 يوما لشراء الجهاز نفسه، بحسب مقال للكاتبة سارا روميرو نشرته مجلة "موي إنتيريسنتي" الإسبانية. وتاليا المدن بحسب ترتيبها.

زيورخ أغلى مدينة بالعالم

تعد زيورخ (سويسرا) أغلى مدينة في العالم. فجنبا إلى جنب مع جنيف، صنفت هاتان المدينتان السويسريتان مرة أخرى من قِبَل شركة الخدمات المصرفية السويسرية العملاقة يو بي أس، باعتبارهما أكثر المدن التي لا يمكن تحمُّل العيش فيها، بسبب غلاء المعيشة على مستوى العالم. إلى جانب ذلك، تعد هذه المدينة أغلى بنسبة 16.8% من نيويورك بشكل عام.

جنيف بسويسرا تعد ثاني أغلى مدينة في العالم (بيكسابي)

جنيف ثاني أغلى مدينة

جنيف (سويسرا) تعد ثاني أغلى مدينة في العالم. ووفقا للدراسة، تنفق أسرة مكونة من ثلاثة أفراد في جنيف متوسط 705.8 دولارات شهريا في الغذاء.

ورغم تفوق زيورخ فإن جنيف تبقى الأغلى من حيث تكلفة السكن بمتوسط 2.340 دولارا مقابل 2.100.70 في زيورخ. إضافة لذلك، تعتبر جنيف الأغلى من حيث المقدرة الشرائية، ويكلف ملء سلة الطعام شهريا 706 دولارات لكل أسرة في المتوسط.

أوسلو ثالث أغلى مدينة

أوسلو (النرويج) تعد ثالث أغلى مدينة في العالم مع حصيلة نقاط تصل إلى 113.4، وهي المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في النرويج وثالث أكبر مدينة إسكندنافية ومنطقة حضرية.

كما أن ملء عربة التسوق فيها يقدر بحوالي 499 دولارا شهريا لعائلة متوسطة.

أوسلو ثالث أغلى مدينة في العالم وهي المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في النرويج (بيكسابي)

كوبنهاغن رابع مدينة

كوبنهاغن (الدانمارك) هي رابع أغلى مدينة في العالم. وتعد هذه المدينة أيضا واحدة من أغلى عشر مدن لإجراء عمليات الشراء، حيث يتجاوز المتوسط الشهري خمسمئة دولار لكل أسرة.

كوبنهاغن (الدانمارك) ممثلة تمثيلا جيدا في قائمة أغلى المدن على هذا الكوكب (بيكسابي)

نيويورك خامس مدينة

نيويورك (الولايات المتحدة الأميركية) تعدّ خامس أغلى مدينة في العالم برصيد أساسي قدره مئة نقطة. كما تعد هذه الولاية -على وجه التحديد- واحدة من المدن العشر في العالم التي تكون فيها عملية الشراء أكثر تكلفة بمعدل 479 دولارا شهريا.

طوكيو في المرتبة السادسة

تعد طوكيو (اليابان) سادس أغلى مدينة في العالم، حيث حصلت على 99.5 درجة. وتعد هذه المدينة رابع أغلى مدينة في العالم من حيث نفقات الغذاء، حيث يبلغ متوسط التكلفة الشهرية لكل عائلة 529 دولارا.

طوكيو (اليابان) سادس أغلى مدينة في العالم، ورابع أغلى في العالم من حيث نفقات الغذاء (بيسكابي)

ميلانو في المرتبة السابعة

ميلانو (إيطاليا) هي سابع أغلى مدينة على هذا الكوكب، برصيد 95.4 درجة. وتتضح الاختلافات العالمية في القدرة الشرائية عند تحليل مدة عمل المواطن، ليتمكن من الذهاب إلى مصفف الشعر، أو شراء الهامبرغر أو جهاز آيفون.

لذلك، تصل تكلفة حلاقة شعر النساء 94.32 دولارا بزيورخ، بينما تبلغ قيمتها 22.60 دولارا فقط في كييف و7.5 دولارات بالقاهرة.

ميلانو (إيطاليا) سابع أغلى مدينة على هذا الكوكب (بيسكابي)

لندن في المرتبة الثامنة

لندن (المملكة المتحدة) تعد ثامن أكثر المدن تكلفة في العالم برصيد 92.9 درجة. وبلغت أسعار استئجار العقارات والمشتريات العامة في لندن أعلى المعدلات بالعالم.

شيكاغو المدينة التاسعة

شيكاغو (الولايات المتحدة الأميركية) هي المدينة التاسعة الأكثر غلاء في العالم، وحصلت على رصيد 92.7 درجة. وتنفق الأسرة العادية شهريا على الطعام، ما متوسطه 474 دولارا.

هلسنكي ثم سيدني

هلسنكي (فنلندا) المدينة العاشرة الأغلى في العالم، حيث حصلت على رصيد 91.8 درجة، تليها سيدني (أستراليا) المدينة الحادية عشرة الأغلى على هذا الكوكب، برصيد 91.3 درجة.

باريس.. الطعام أغلى

باريس (فرنسا) تحتل المركز الثاني عشر في العالم من حيث أكثر المدن تكلفة، وحصلت على رصيد 91.2.

واستنادا لمتوسط سلة الطعام، بما فيه المنتجات التي تستهلك على نطاق واسع بأوروبا، مثل الخبز والحليب والدجاج، ميز مصرف "يو. بي. أس" السويسري باريس باعتبارها واحدة من المدن التي يكون فيها الأكل أغلى من أي مكان في العالم.

لذلك، يصل المتوسط الشهري في باريس إلى 426 دولارا لأسرة مكونة من ثلاثة أفراد.

باريس (فرنسا) تحتل المركز الثاني عشر في العالم من حيث أكثر المدن تكلفة (مواقع التواصل)

وتتوالى المدن الأغلى

أوكلاند (الولايات المتحدة الأميركية) برصيد 89.3، ستوكهولم (السويد)، لوكسمبورغ (لوكسمبورغ)، سيول (كوريا الجنوبية).

وبحسب تقرير المصرف السويسري، تعد سيول من أغلى عشر مدن في العالم عندما يتعلق الأمر بملء سلة التسوق الشهرية، بكلفة 593 دولارا بالمتوسط.

وحصلت دبلن (إيرلندا) على رصيد 86.6، تلتها بروكسل (بلجيكا)، فلوس أنجلوس (الولايات المتحدة الأميركية)، ومدينة بنما، وفيينا (النمسا)، وميونيخ (ألمانيا)، وأمستردام (هولندا)، وميامي (فلوريدا، الولايات المتحدة الأميركية)، ومونتريال (كندا)، وفرانكفورت (ألمانيا)، ثم روما (إيطاليا)، وتورونتو (كندا).

وتأتي في اللائحة أيضا برلين (ألمانيا) برصيد 79.8، تليها ليون (فرنسا)، ثم (تايوان) برصيد 78.7، وهونغ كونغ (الصين) برصيد 76.5.

ورغم كون تايوان المدينة الثانية والثلاثين بالقائمة، فإنها واحدة من أغلى عشر مدن العالم من حيث القدرة الشرائية التي تقدر بحوالي 439 دولارا شهريا لكل أسرة.

وفي اللائحة تأتي أيضا مدريد (إسبانيا) برصيد 75.6، تليها زغرب (كرواتيا) برصيد 74.5، ودبي (الإمارات العربية المتحدة) برصيد 73.6. تليها أثينا (اليونان)، ونيقوسيا (قبرص)، والمنامة (البحرين)، وبرشلونة (إسبانيا) برصيد 70.3.

مدريد (إسبانيا) من بين أغلى مدن العالم كما تؤكد دراسة المصرف السويسري (بيكسابي)

ويؤكد المصرف السويسري أن سكان المدن الأوروبية وأميركا الشمالية يحظون عموما بمقدرة شرائية أكبر، مقارنة بجميع مدن العالم.