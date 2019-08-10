قبل عيد الأضحى.. الركود يضرب سوق "المدبح" بالقاهرة

محمد السيد-القاهرة

مع اقتراب عيد الأضحى تنتظر سوق "المدبح" بمنطقة السيدة زينب، بمحافظة القاهرة، إقبال الوافدين سواء لشراء الأضاحي أو لشراء اللحم بشكل عام.

الجزيرة نت رصدت استعدادات السوق، ومدى إقبال المواطنين على "المدبح" لشراء اللحوم وأسعارها وكذلك المواشي، وحالة الركود في حركة البيع والشراء، الأمر الذي أقلق التجار وبدؤوا يستذكرون نشاط مواسم عيد الأضحى في الأعوام السابقة.

وفي جنبات السوق وأزقته تتزاحم آلاف العجول والأغنام، كما تنتشر شوادر بيع اللحم في كل مكان، لكن معظم الزوار يكتفون بالسؤال عن الأسعار دون الشراء، الأمر الذي أقلق جميع التجار والجزارين.

الجزار بالسوق سيد عبد الرحيم تحدث بنبرة حزينة قائلا "السوق هذا العام ضعيف جدا مقارنة بالعام الماضي من ناحية الإقبال على الشراء"، وأرجع الأمر إلى ارتفاع الأسعار مقابل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف أن المواطنين ليس لديهم أموال لشراء اللحم، فسعر اللحم الضأن وصل الآن إلى 120 جنيها للكيلو غرام (الدولار = 16.50 جنيها).

ووفقا لسيد فإن محدودي الدخل والفقراء يحرصون على إدخال السرور والفرحة على أسرهم في عيد الأضحى، ويتغلبون على الأسعار باللجوء إلى ما يعرف "بالعفش والزور والممبار والطحال والكرشة والعظم"، إلى جانب "لحمة الرأس" التي تباع بـ 35 جنيها للكيلو غرام، بينما يتراوح سعر فردة الكوارع (رجل الماشية) بين 100 و150 جنيها، وسعر الممبار 30 جنيها للكيلو غرام الواحد، والكرشة بـ 20 جنيها، والفشة بـ 30 جنيها للكيلو غرام.

أما أسعار الأضاحي فيبدأ سعر الخروف من ثلاثة آلاف جنيه وحتى سبعة آلاف جنيه، وذلك حسب الحجم والوزن، بينما العجول تتراوح من 12 ألفا إلى 18 ألف جنيه.