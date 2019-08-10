التاسع هذا العام.. إعصار ليكيما يخلف 13 قتيلا بالصين

أعلنت سلطات مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين مقتل 13 شخصا وفقدان 16 آخرين بسبب إعصار "ليكيما" الذي ضرب بلدة تشنغنان بمدينة ونلينغ بالمقاطعة فجر اليوم بالتوقيت المحلي لبكين.

وذكر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية -في بيان اليوم السبت- أن إعصار ليكيما التاسع من نوعه الذي يضرب الصين هذا العام، وصل إلى المناطق الساحلية شرقي الصين مصحوبا بسرعة رياح بلغت 52 مترا في الثانية الواحدة.

وأثر الإعصار بشكل كبير على حركة السكك الحديدية والطرق السريعة والطيران على طول المناطق الساحلية في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، حيث تم إيقاف العديد من القطارات وإغلاق بعض الطرق السريعة فضلا عن إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية.

وقد أُجلي أكثر من سبعمئة ألف شخص قبل وصول العاصفة التي يتوقع أن تتسبب في هطول أمطار غزيرة في مدينتي هانجزو وشنغهاي.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية في مدينة بكين أنه حتى مساء أمس الجمعة، شهدت المدينة هطولا للأمطار تجاوز منسوبها في بعض أحياء العاصمة 188 مليمترا، فيما طالبت السلطات سكان العاصمة بالبقاء بعيدا عن الأنهار والمناطق الجبلية.

ويبدأ موسم الأمطار في شمالي الصين من أواخر يوليو/تموز إلى منتصف أغسطس/آب من كل عام. ولدى الصين نظام للتحذير من الطقس السيئ مرمز بأربعة ألوان، يعد الأحمر أشدها خطورة يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

كما ضرب الإعصار "ليكيما" -الذي رافقته رياح قوية وأمطار غزيرة- الجزر اليابانية الجنوبية الصغيرة اليوم الجمعة، مما أعاق حركة النقل في المنطقة.