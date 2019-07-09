تعرف على أجمل أماكن يحلو فيها الغوص بالعالم

الفلبين

تمتد حديقة توباتاها الوطنية في باتانجاس في الفلبين والمحمية منذ حوالي ثلاثة عقود على مساحة نحو 97 هكتارا، وهي عبارة عن محمية بحرية في بالاوان في أقصى غرب البلاد.

وتعتبر هذه الحديقة موطنا لحوالي 360 نوعا مختلفا من الشعاب المرجانية -ما يعادل حوالي نصف أنواع الشعاب المرجانية في العالم- فضلا عن ستمئة نوع من الأسماك و11 نوعا من أسماك القرش و13 نوعا من الدلافين والحيتان ومئة نوع من الطيور.

جزر كوكوس

جرى اعتماد جزر كوكوس في كوستاريكا متنزها وطنيا في البلاد منذ سنة 1978، وتُعرف بأنها أقصى نقطة في جنوب أميركا الشمالية وتستفيد مياهها العميقة من التيارات المحيطية العديدة التي تلتقي على الجزيرة قادمة من وسط المحيط الهادي.

وتمتاز باحتوائها على الأسماك السطحية من قبيل تونة الزعنفة الصفراء وقرش الحوت والحوت الأحدب والحوت القاتل وأسد البحر، وأنواع متعددة من سلاحف البحر.

جزيرتا داروين وولف

تُعرف الجزيرتان اللتان تقعان في الشمال الغربي من أرخبيل غالاباغوس بالأكوادور باحتواء المياه المحيطة بهما على أكبر عدد من أسماك القرش على كوكبنا.

ووفقا لدراسة اقتصادية أجراها برنامج البحار البِكر التابع لناشونال جيوغرافيك، تبلغ قيمة كل قرش في جزر غالاباغوس حوالي 5.4 ملايين دولار على مدار حياتها، في حين لا تتجاوز قيمة القرش الميت مئتي دولار.