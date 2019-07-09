بالفيديو.. أول عيادة متخصصة لعلاج القطط والكلاب في الموصل

خالد الربيعي-الموصل

في أحد مناطق مدينة الموصل (شمالي العراق) وتحديدا حي النور، نجح ثلاثة أصدقاء من خريجي جامعة الموصل بفتح عيادة خاصة للقطط والكلاب.

الفكرة تعد الأولى من نوعها على مستوى محافظة نينوى. ويذكر الثلاثة أن مشروعهم كان فكرة تراودهم منذ الأيام الأولى لدخولهم الجامعة، وعملوا على تحقيقها بعد التخرج.

وتشهد هذه العيادة إقبالا جيدا منذ أيامها الأولى، ولم تقتصر على تقديم العلاجات والخدمات الطبية للحيوانات الأليفة بل وبيع المستلزمات الخاصة وبعض الأطعمة المفضلة لهذه الحيوانات.

من جانب آخر، ثمن مربو الحيوانات الأليفة افتتاح تلك العيادة واعتبروها خطوة بالاتجاه الصحيح، لأنهم كانوا يضطرون أحيانا للسفر إلى محافظات أخرى لعلاج حيواناتهم.

تجدر الإشارة إلى أن الموصل شهدت بعد تخليصها من سيطرة تنظيم الدولة طفرة في الإقبال على تربية الحيوانات المنزلية.