بالفيديو.. مبادرة تحول المدينة العتيقة بالرباط إلى تحفة فنية

مريم التايدي-الرباط

علت ابتسامة رضا عريضة وجهي الشابتين إيمان وسيلينا وهما تهمان بالخروج من مسكنهما بأحد أزقة المدينة العتيقة بالرباط، وأعربتا عن فخرهما بالسكن بزنقة تلمسان التي أضحت إحدى وجهات الزائرين للمدينة العتيقة بالرباط، بعد أن تزينت بألوان جذابة وتطرزت جوانبها بالورود والمزهريات ومشاتل النباتات.

وأحبت سيلينا -زائرة أجنبية جاءت المغرب في برنامج تطوعي واختارت السكن بالمدينة العتيقة للرباط- المكان ونوهت بمبادرة التزيين التي أشرف عليها سكان الزقاق.

مبادرات

اعتاد عبد السلام الصالح (متقاعد في الستينيات) تزيين بيته من الخارج في سوق السباط بالمدينة العتيقة بالرباط قبل أن يحذو سكان حيه حذوه، ضمن مبادرة شعبية حازت إعجاب كل من رآها أو سمع عنها.

ويقول عبد السلام للجزيرة نت إنه اقتبس اللون الأزرق الغامق من حدائق الماجوريل بمراكش وحاول مزجه باللون الأصفر ثم زين الزقاق بالزهور ليضفي عليه جمالا ورونقا.

وشارك الجيران شغف عبد السلام بتزيين الزقاق وتجميله وحولوه بمجهودات مشتركة إلى تحفة فنية تسر الناظرين وتجذب زوارا مغاربة وأجانب ظلوا يلتقطون صورا تذكارية كلما مروا بالمكان.

وطالب عبد السلام الصالح المواطنين بالحفاظ على جمال المدينة ورونقها باعتبارها ملكا لهم، بينما ثمنت مجموعة من التجار المبادرة، وقالوا إن المدينة أصبحت اليوم تحفة تليق بمكانتها التاريخية وتحتل موقعا مهما في الجذب السياحي.