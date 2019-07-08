بالفيديو.. أربيل ملاذ العراقيين بالصيف

عماد الشمري-العراق

"سحر الطبيعة هو السبب الأساسي للمجيء إلى هنا، لكن الوقت يحدده ارتباط الأولاد بالمدارس، لذا تكون العطلة الصيفية هي الفترة التي لا نتردد في اتخاذ قرار مجيئنا فيها للاصطياف".. هكذا تعزو أم خالد سبب توافدها وأسرتها بعد نهاية الموسم الدراسي إلى أربيل.

أسباب أخرى

العطلة الصيفية هي السبب المشترك لدى أغلب الوافدين للسياحة خلال أشهر الصيف، وهو ما أيده السائح علي حسين مضيفا أن انخفاض درجات الحرارة في شمال العراق مقارنة بالكثير من المحافظات الأخرى التي تتجاوز درجات الحرارة في بعضها أحيانا 50 درجة، دافع قد يساوي أو يفوق جمال المناظر الخلابة في محافظة أربيل (شمالي العراق).

وأضاف أن النسمات الباردة وخاصة عند الشلالات وعيون المياه التي تُشْعِرُ باستمرار فصل الشتاء، وهو ما تفتقده عموم مناطق وسط العراق وجنوبه.