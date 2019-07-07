"يُثمر".. منصة تفاعلية لنشر قصص نجاح الشباب في تونس

ما إن تطأ قدماك مقر الجمعية التونسية للإعلام البديل حتى تلاحظ الانهماك الكلي لفريقها الشاب في العمل، فتجد نفسك تهمس حتى لا تشتت تركيزهم وقد جلس كل واحد منهم أمام حاسوبه يتمم آخر اللمسات لنشر قصة أخرى من قصص نجاح شباب تونسيين.

ويعمل أعضاء الفريق في جو عائلي بشكل منظم، يكلف كل فرد منهم بمهمة محددة ما بين إعداد وتنسيق مع صاحب القصة إلى تحرير ومونتاج ونشر للقصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأسست مجموعة من الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني الجمعية التونسية للإعلام البديل عام 2013 بهدف إصلاح قطاع الإعلام في البلاد ومنح الصحفيين الشبان فرصا لتطوير مهاراتهم، واختاروا التوجه إلى المناطق الداخلية ودعم الإعلام المحلي فيها بدورات تأهيلية ومسابقات.

مولود جديد

وقاد نجاح تجربة الجمعية إلى التواصل مع المرصد الوطني للشباب وتم اقتراح فكرة إنجاز وسيلة تواصل تستهدف فئة الأطفال والشباب من 14 إلى 19 عاما، ما أثمر منصة إلكترونية تفاعلية باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية بعنوان "يُثمر".